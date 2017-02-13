Мужчина случайно предложил начальнику убить жену
Как выяснилось позже, Джефри Лайтл задумал убийство жены после того, как с ней поссорился. После этого он отправил смс-сообщение киллеру по имени Шейн и заказал его услуги.
При этом, Джефри предложил обставить убийство как несчастный случай или ограбление. В качестве оплаты заказчик пообещал киллеру половину от суммы страховки, размер которой составлял один миллион долларов, сообщает Daily News.
"Помните, вы говорили, что можете помочь мне убить жену. Я планирую принять ваше предложение, страховку поделим на пополам", – написал мужчина.
Кроме того, Джефри предложил наемному убийце расправиться и с его четырехлетней дочкой, чья жизнь была застрахована на 500 тысяч долларов. К счастью, злоумышленник перепутал отправителя и его сообщение пришло не киллеру, а его начальнику, который тут же обратился в полицию.
Однако сам Джефри отрицает все обвинения в свой адрес. По словам мужчины, Шейн – это выдуманный персонаж, а текст сообщения он написал в состоянии аффекта после ссоры и драки с женой. Подозреваемый утверждает, что не собирался никому его отправлять – это случайно сделала за него четырехлетняя дочь.
На данный момент, следователи ждут разрешения на обыск места жительства Джефри и изучение его телефона. Расследование преступления продолжается.
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