Мужчина случайно предложил начальнику убить жену

Полиция американского штата Вашингтон задержала 42-летнего мужчину по подозрению в попытке организовать убийство собственной жены. К счастью, трагедии удалось избежать благодаря тому, что заказчик преступления попросту перепутал киллера со своим начальником.

Как выяснилось позже, Джефри Лайтл задумал убийство жены после того, как с ней поссорился. После этого он отправил смс-сообщение киллеру по имени Шейн и заказал его услуги.

При этом, Джефри предложил обставить убийство как несчастный случай или ограбление. В качестве оплаты заказчик пообещал киллеру половину от суммы страховки, размер которой составлял один миллион долларов, сообщает Daily News.

"Помните, вы говорили, что можете помочь мне убить жену. Я планирую принять ваше предложение, страховку поделим на пополам", – написал мужчина.

Кроме того, Джефри предложил наемному убийце расправиться и с его четырехлетней дочкой, чья жизнь была застрахована на 500 тысяч долларов. К счастью, злоумышленник перепутал отправителя и его сообщение пришло не киллеру, а его начальнику, который тут же обратился в полицию.

Однако сам Джефри отрицает все обвинения в свой адрес. По словам мужчины, Шейн – это выдуманный персонаж, а текст сообщения он написал в состоянии аффекта после ссоры и драки с женой. Подозреваемый утверждает, что не собирался никому его отправлять – это случайно сделала за него четырехлетняя дочь.

На данный момент, следователи ждут разрешения на обыск места жительства Джефри и изучение его телефона. Расследование преступления продолжается.