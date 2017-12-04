Почему НАТО не борется с наркотрафиком в Афганистане

Территорию Афганистана уже несколько лет контролируют войска НАТО, но почему-то их присутствие не останавливает наркотрафик из этой страны. На это обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин на проходящей в Москве конференции "Парламентарии против наркотиков".

В Москву съехались представители из более чем 40 стран для того, чтобы выработать совместные меры по борьбе со вселенским злом. Большую часть наркотиков в мире по-прежнему производит Афганистан, и даже присутствие там сил НАТО не способно переломить ситуацию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что войска Североатлантического альянса должны бороться с распространением наркотиков в Афганистане, поскольку именно они контролируют территорию этой страны.

Володин обратил внимание на это во время встречи со своим иранским коллегой – председателем меджлиса Али Лариджани. "Учитывая, что и границы, и территорию Афганистана контролируют войска НАТО, было бы правильно, чтобы эти войска боролись с распространением наркотиков и делали все возможное для предотвращения их изготовления", – сказал Володин.

Сегодня мы видим, что, несмотря на тотальный контроль со стороны войск НАТО территории Афганистана, количество лабораторий, производящих наркотики, растет.

"Границы не перекрыты, и в этой связи тем странам, которые граничат с Афганистаном, приходится очень непросто", – сказал председатель Госдумы.

Вячеслав Володин также отметил и то, что на масштабную конференцию в Москву не приехали представители США. Отсутствие делегации из Вашингтона, по словам спикера, объясняется либо тем, что им нечего сказать, либо чувством стыда за происходящее.

Тем не менее глава Госдумы считает необходимым наладить межпарламентский диалог с США по проблемам наркотрафика. "Наши коллеги в конгрессе умеют давать советы, рецепты – как и что нужно делать, но при этом хотелось бы, чтобы в данном случае они объяснили, что они делают в этом направлении", – сказал Володин на встрече со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком, которая прошла на полях московской конференции.

Спикер Думы согласился с оценками Садика ситуации в Афганистане, которая, по словам пакистанского политика, ухудшилась после появления коалиционных сил в этой стране. Садик выразил недоумение, почему беспилотники США не задействованы в Афганистане в борьбе с наркодельцами.

"И почему те задачи, которые должны решать представители НАТО, учитывая, что именно они контролируют границу Афганистана, сейчас на себя вынуждены брать приграничные государства Пакистан, Иран, Афганистан и сопредельные с ними государства?" – сказал Володин.

По словам председателя Госдумы, в этой связи необходимо задействовать в том числе парламентские возможности обращения в ООН о необходимости анализа ситуации, связанной с борьбой против распространения наркотиков, борьбой с их производством в Афганистане.

Сегодня на площадке Госдумы проходит масштабная международная конференция "Парламентарии против наркотиков". В ней участвуют представители законодательных органов 43 стран. Среди них – Иран, Пакистан, Азербайджан, Белоруссия, Венгрия, Казахстан, Мексика, Сербия, Филиппины и другие государства.

Главная цель встречи – создать и укрепить международное сотрудничество парламентов в деле борьбы с наркотической угрозой, усовершенствовать правовую базу, направленную на решение этой проблемы.