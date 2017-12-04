Парламентарии мира объявили войну наркотикам

Наркотики – пожалуй, самое большое зло человечества. Современные технологии позволяют изготавливать их не только из природных компонентов: используя научные достижения, подпольные лаборатории штампуют и распространяют синтетическую отраву по всему миру. Очевидно, что побороть расползающуюся по планете болезнь можно только сообща. Для выработки совместных мер в этом непростом деле в Москву съехались представители из более чем 40 стран мира – на площадке Госдумы 4 декабря прошла конференция "Парламентарии против наркотиков".

ГЛАВНОЕ ЗЛО СОВРЕМЕННОСТИ

Открыл масштабную встречу спикер Думы Вячеслав Володин. Он напомнил собравшимся, что глобальный характер наркоугрозы очевиден – распространение наркотиков подрывает здоровье сотен миллионов граждан, несет разрушительные последствия для безопасности государств и целых регионов. Ежегодно от употребления наркотических веществ погибают более 450 тысяч человек. Торговля наркотиками питает организованную преступность, а доходы от наркотрафика идут на финансирование террористических организаций.

Не менее актуальная проблема состоит в том, добавил Володин, что наркотики становятся дешевле, а средства их доставки все более изощренными. Из-за этого снижается возраст впервые употребивших психоактивные вещества. Меняется и структура потребления запрещенных веществ, появляются новые синтетические препараты, их формулы постоянно обновляются.

"Сегодня наркомафия пытается убеждать молодых людей в безвредности того или иного наркотика. Далеко не всегда наши национальные законодательства одинаково классифицируют одни и те же наркотические препараты. И наркопреступность этим пользуется", – сказал Володин.





В такой ситуации важно находить общие решения и повышать взаимодействие парламентов мира в борьбе с наркотической угрозой. По мнению спикера, необходимо исходить из принципа совместной и равной ответственности стран, следует провести анализ законодательства для того, чтобы одни государства не мешали другим в деле противодействия распространению запрещенных веществ и, в первую очередь, так называемых легких наркотиков.

Вячеслав Володин призвал законодателей из других стран обратиться к крупным межпарламентским структурам, в числе которых – Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская ассамблея Совета Европы, Межпарламентский союз, и сделать тему борьбы с наркотиками одним из приоритетов, создать в этих структурах постоянно действующие тематические комиссии и комитеты. В связи с этим, отметил председатель Госдумы, было бы правильным выделить в межпарламентских структурах средства на продвижение здорового образа жизни.

Борьба с наркотической угрозой означает не только полицейские операции и силовые акции, но и просветительскую, профилактическую работу. Особенно с молодежью.

По словам Володина, в эпоху стремительного развития технологий особенно важно бороться с наркотической пропагандой в интернете и, прежде всего, в социальных сетях.





ОСТАНОВИТЬ НАДВИГАЮЩУЮСЯ КАТАСТРОФУ

О масштабах проблем, связанных с расползанием наркотиков по планете говорили на московской конференции и другие ее участники. Криминальные доходы наркодилеров оцениваются более чем в 320 миллиардов долларов в год, сказал исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов. Он отметил, что каждый год в мире четверть миллиарда человек употребляют наркотики, включая одноразовые эксперименты, и в целом идет рост наркомании.

Но в России не все так плохо. Глава Минздрава Вероника Скворцова констатировала, что в нашей стране ситуация лучше, чем в других государствах: с 2010 года распространенность наркомании снизилась на 18%. Было создано единое нормативно-правовое регулирование медицинской помощи наркозависимым, а с 2014 года уголовное наказание для наркоманов заменили возможностью пройти лечение и реабилитацию.

В итоге в 2016 году почти 13 тысяч наркоманов были отправлены на лечение по решению суда. Ежегодно излечиваются 14 тысяч, и в немалой степени заслуга в успешной ресоциализации наркозависимых принадлежит НКО, представители которых также приняли участие в конференции.





"Законодатели сегодня работают по этой тематике, но недостаточно взаимодействуют между собой, меры противодействия надо приводить в соответствие друг с другом", – заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. В одних странах за наркопреступления предусмотрена смертная казнь. В других, наоборот, подходят очень либерально по отношению к тем, кто занимается распространением наркотиков, способствует вовлечению населения в наркобизнес.

Ни у кого из участников встречи не возникло сомнений в том, что так называемые легкие наркотики нужно запрещать так же строго, как опиаты. "Нарколиберализация чревата катастрофой небывалого масштаба", — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров и предложил бороться с распространением наркотиков сообща.

Масштаб этой трагедии требует нового уровня международной сплоченности.

По его словам, наркопроблема не теряет своей остроты и злободневности, и разнообразие новых психотропных веществ диктует выработку креативного и солидарного подхода в нахождении эффективного противоядия.





КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ

К сожалению, не все государства готовы вступить в международный клуб борьбы с наркоагрессией. В частности, США почему-то не приехали в Москву на масштабную конференцию. На это обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком, которая прошла на полях московской конференции.

Отсутствие делегации из Вашингтона, по словам спикера, объясняется либо тем, что им нечего сказать, либо чувством стыда за происходящее. Тем не менее глава Госдумы считает необходимым наладить межпарламентский диалог с США по проблемам наркотрафика. "Наши коллеги в конгрессе умеют давать советы, рецепты – как и что нужно делать, но при этом хотелось бы, чтобы в данном случае они объяснили, что они делают в этом направлении", – сказал Володин.

Глава Думы согласился с оценками Садика ситуации в Афганистане, которая, по словам пакистанского политика, ухудшилась после появления коалиционных сил в этой стране. Садик выразил недоумение, почему беспилотники США не задействованы в Афганистане в борьбе с наркодельцами.





"И почему те задачи, которые должны решать представители НАТО, учитывая, что именно они контролируют границу Афганистана, сейчас на себя вынуждены брать приграничные государства Пакистан, Иран, Афганистан и сопредельные с ними государства?" – сказал Володин.

По словам председателя Госдумы, в этой связи необходимо задействовать в том числе парламентские возможности обращения в ООН о необходимости анализа ситуации, связанной с борьбой против распространения наркотиков, борьбой с их производством в Афганистане.

О том, что НАТО ничего не делает в этой стране для борьбы с наркотиками, Володин говорил еще на одной двусторонней встрече – с председателем иранского меджлиса Али Лариджани. "Учитывая, что и границы, и территорию Афганистана контролируют войска НАТО, было бы правильно, чтобы эти войска боролись с распространением наркотиков и делали все возможное для предотвращения их изготовления", – сказал Володин.

Несмотря на тотальный контроль со стороны войск НАТО территории Афганистана, количество лабораторий, производящих наркотики, растет.

"Границы не перекрыты, и в этой связи тем странам, которые граничат с Афганистаном, приходится очень непросто", – сказал председатель Госдумы.





Одна из таких стран – Узбекистан. Ташкент крайне обеспокоен транзитом запрещенных веществ, сказал на встрече с Вячеславом Володиным глава законодательной палаты Узбекистана Нурдинжон Исмоилов. Политики обсудили на площадке конференции совместные действия по борьбе с распространением запрещенных веществ и вопросы сотрудничества двух государств.

Спикер Госдумы отметил, что диалог между законодательными органами двух стран можно вести с помощью групп дружбы, а также на уровне профильных комитетов, которые будут выносить на обсуждение конкретную повестку. В свою очередь Исмоилов а поблагодарил российских коллег за ратификацию межпарламентского соглашения, которое касается защиты прав и интересов граждан республики, находящихся на заработках в России.

Еще одна встреча, прошедшая на полях антинаркотической конференции – диалог Вячеслава Володина и председателя Народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасана, который подчеркнул, что в настоящее время мир находится в стабильном положении только благодаря российскому президенту Владимиру Путину.

"Если говорить об истории, то это впервые в истории нашего государства, когда наш президент – самый популярный политик. И приятно, что вы, представляя другую страну, также разделяете наше мнение и для вас это тоже популярный человек, человек, которого вы уважаете, и он – ваш кумир", – сказал в ответ спикер Думы.





Володин также напомнил, что не так давно Россия и ее граждане переживали сложное, кризисное время. "С приходом нашего президента Владимира Путина многое изменилось, причем, невзирая на то, что приходили кризисы. Мы их пережили, пускай, и с проблемами, но эти проблемы людей несильно затронули, как это было ранее, именно благодаря тому, что во главе государства стоит Путин", – отметил спикер нижней палаты парламента.

Говоря об экономическом сотрудничестве двух стран, Хасан выразил уверенность, что Россия и Индонезия могли бы достигнуть гораздо большего. В свою очередь, Володин заверил Хасана, что индонезийские законодатели могут рассчитывать на помощь со стороны российских парламентариев. "Надеюсь, мы действительно станем чаще общаться и принимать те решения, которые от нас ждут люди. Индонезия – огромная замечательная страна, надеемся, что наши отношения будут более эффективными", – сказал глава нижней палаты.

Напомним, что накануне Хасан по прибытии в Москву для участия в конференции заявил, что давно восхищается Россией, а президент Владимир Путин является его кумиром.





ВСЕМ МИРОМ – ПОБЕДИМ!

Подводя итоги конференции, спикер Госдумы сказал, что парламентарии услышали друг друга. "Нам есть, чему учиться друг у друга. Решить проблему распространения наркотиков можно только сообща", – констатировал Володин. К следующей встрече, по его словам, необходимо подготовить конкретные модельные практики в деле борьбы с распространением наркотиков.

Глава Думы указал, что для этого, в том числе, необходимо гармонизировать законодательства разных стран; выработать решения, связанные с недопущением распространения наркотиков через соцсети и Интернет; повысить эффективность взаимодействия с гражданским обществом и экспертами. Все основные моменты, обсуждавшиеся на конференции, нашли отражение в ее итоговой декларации, с принятием которой проблем не возникло – все собравшиеся в зале пленарных заседаний Госдумы единогласно одобрили документ.

4 декабря на площадке Госдумы прошла масштабная международная конференция "Парламентарии против наркотиков". В ней приняли участие представители 43 стран. Среди них Иран, Пакистан, Азербайджан, Белоруссия, Венгрия, Казахстан, Мексика, Сербия, Филиппины. Главная цель встречи – создать и укрепить международное сотрудничество парламентов в деле борьбы с наркотической угрозой, усовершенствовать правовую базу, направленную на решение этой проблемы.







