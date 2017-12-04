Володин призвал парламенты мира вместе бороться с наркотиками

Международная антинаркотическая конференция продолжает работу в стенах нижней палаты российского парламента. На открытии форума выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, борьба с наркотической угрозой может быть более эффективной, если законодательные органы стран мира объединят усилия.

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Вызов всему человечеству

Глобальный характер наркотической угрозы в наши дни очевиден, сказал Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что распространение запрещенных веществ является угрозой не только для миллионов людей по всему миру, но и подрывает стабильность целых государств и регионов. "Четверть миллиарда человек в возрасте от 15 до 64 лет хотя бы раз в жизни принимали наркотик. Употребление психоактивных веществ является причиной более чем 450 тысяч случаев смерти в год", – привел неутешительные данные спикер нижней палаты.

Председатель Госдумы подчеркнул, что доходы от наркотрафика являются важной доходной статьей террористических организаций по всему миру. В итоге страны, через которые проходит пропаганда запрещенных веществ, сталкиваются с ростом коррупции и насилия.

Не менее актуальная проблема состоит в том, добавил Володин, что наркотики становятся дешевле, а средства их доставки все более изощренными. Из-за этого снижается возраст впервые употребивших психоактивные вещества.

"Наркоугроза – это угроза человечеству", – подчеркнул спикер нижней палаты.





Меняется и структура потребления запрещенных веществ, появляются новые синтетические препараты, их формулы постоянно обновляются. К сожалению, государства далеко не всегда успевают реагировать. "Сегодня наркомафия пытается убеждать молодых людей в безвредности того или иного наркотика. Далеко не всегда наши национальные законодательства одинаково классифицируют одни и те же наркотические препараты. И наркопреступность этим пользуется", – сказал Володин.

Скоординировать усилия

Взаимодействие парламентов мира все более актуально в борьбе с наркотической угрозой, отметил думский спикер. Он уверен: необходимо исходить из принципа совместной и равной ответственности стран, следует провести анализ законодательства для того, чтобы одни государства не мешали другим в деле противодействия распространению запрещенных веществ.

"Это касается в первую очередь либерализации и легализации так называемых легких наркотиков", – пояснил Володин.

По словам председателя нижней палаты, законодателям необходимо проводить совместную работу по формированию списка наркотических средств и психотропных препаратов, а также совершенствовать стандарты в здравоохранении. "Было бы правильно в этом вопросе профильным комитетам наших парламентов наладить более тесное взаимодействие", – обратился спикер Госдумы к участникам конференции.



Работа в парламентах

Вячеслав Володин призвал законодателей из других стран обратиться к крупным межпарламентским структурам, в числе которых – Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), Межпарламентский союз, и сделать тему борьбы с наркотиками одним из приоритетов, создать в этих структурах постоянно действующие тематические комиссии и комитеты. В связи с этим, отметил председатель Госдумы, было бы правильным выделить в межпарламентских структурах средства на продвижение здорового образа жизни.





"Важно отметить, что борьба с наркотической угрозой означает не только полицейские операции и силовые акции, но и просветительскую, профилактическую работу. Особенно с молодежью", – уверен Володин.

Законодательное обеспечение

Парламентариям необходимо ужесточать ответственность за рекламу и пропаганду запрещенных веществ, нужно формировать устойчивое неприятие как самого наркотика, так и субкультуры, выстроенной вокруг него, полагает спикер. По его словам, в эпоху стремительного развития технологий особенно важно бороться с наркотической пропагандой в интернете, прежде всего в социальных сетях.

"Наркоторговцы переходят на анонимные мессенджеры и современные платежные системы. Здесь мы должны проявлять оперативность и гибкость в выработке решений", – обратился Володин к коллегам-парламентариям из других стран.

Он напомнил, что в России уже действуют соответствующие нормативно-правовые акты. К примеру, это возможность блокировки интернет-ресурсов, занимающихся деструктивной пропагандой. Не менее важно и вовлечение институтов гражданского общества в эту борьбу, подчеркнул председатель нижней палаты.

"Парламентарии против наркотиков" – масштабная международная конференция, главная ее цель – создать и укрепить международное сотрудничество парламентов в деле борьбы с наркотической угрозой, усовершенствовать правовую базу, направленную на решение этой проблемы.





В работе форума участвуют представители законодательных органов 43 стран: Ирана, Пакистана, Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Мексики, Сербии, Филиппин и других государств. Здесь же – заместитель генсекретаря, исполнительный директор Управления организации ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В рамках конференции работают три тематические секции. Первая посвящена совершенствованию законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, вторая – наркозависимости и современным подходам к реабилитации, а третья – роли некоммерческих организаций в борьбе с наркоугрозой.

