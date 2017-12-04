Россия и Иран усилят борьбу с афганским наркотрафиком

Одним из основных поставщиков наркотиков в мире остается Афганистан. Для того, чтобы остановить их распространение и сократить количество лабораторий на территории страны, конкретные шаги должна предпринять Организация объединенных наций, заявил спикер Госдумы на международной конференции "Парламентарии против наркотиков".

На полях масштабного форума, который проходит в стенах Думы, Володин провел встречу с председателем меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани, на которой были затронуты проблемы борьбы с наркотрафиком из Афганистана и роли в этом процессе международных организаций, руководителей государств и парламентариев. На встрече двух политиков шла речь и об активизации сотрудничества Москвы и Тегерана в деле борьбы со вселенским злом.



"В связи с серьезной тревогой в отношении ситуации, сложившейся в Афганистане, мы с вами солидарны, что необходимо эти вопросы рассматривать в рамках ООН с тем, чтобы были предложены конкретные шаги по недопущению распространения наркотиков из Афганистана и сокращения лабораторий, производящих это зло, которых сегодня насчитывается уже сотни", – сказал спикер Госдумы.

Вячеслав Володин напомнил, что, помимо ООН, свой вклад в борьбу с производством наркотиков в Афганистане должен вести и Североатлантический альянс. "Учитывая, что и границы, и территорию Афганистана контролируют войска НАТО, было бы правильно, чтобы эти войска боролись с распространением наркотиков и делали все возможное для предотвращения их изготовления", - отметил Володин в беседе с Лариджани.

Границы не перекрыты. И в этой связи тем странам, которые граничат с Афганистаном, приходится очень непросто.

Володин также сказал, что Госдума России и иранский меджлис подпишут меморандум о взаимопонимании в области парламентского взаимодействия. "Я знаю, что у вас есть предложение нам подписать специальное соглашение. Мы со своей стороны его поддерживаем", – отметил глава Думы.





"Мы надеемся, что через такую работу будет заложена хорошая основа нашей будущей встречи в Тегеране в первой половине следующего года, и мы сможем с вами в том числе уже формировать повестку будущего заседания межпарламентской двусторонней комиссии, о который мы договорились на прошлой неделе", – добавил он.

По словам Володина, отношения России и Ирана все более укрепляются. "Многое для этого делают руководители наших государств, мы со своей стороны делаем все для законодательного обеспечения тех договоренностей, которые происходят на высшем уровне", – подчеркнул спикер.

Он также отметил, что двум странам необходимо более эффективно развивать экономические отношения. "Важно сделать все для этого в рамках межпарламентских отношений, чтобы для этого была позитивная основа", – считает Володин.

По мнению его иранского коллеги, увеличение обмена информацией о наркотрафике позволит нанести удар по бандформированиям. "Вопрос обмена информацией для борьбы с контрабандой наркотиков является очень важным. Мы сейчас с Россией обмениваемся информацией по этим вопросам, но надо увеличить долю этого обмена", – сказал Али Лариджани.

Спикер меджлиса напомнил, что Ирану удается выявлять и изымать около 80% всех наркотиков в мировом трафике. "Нам надо помочь с поставкой и оснащением техническим оборудованием, чтобы можно было вести еще большую борьбу. Мы будем сотрудничать и предоставлять в ваше распоряжение свой опыт", – отметил Лариджани.

Благодарим за усилия правительство и Госдуму России, что этот вопрос находится на передовой линии.



Спикер парламента Ирана также предложил активизировать сотрудничество с российской стороной в сфере производства и поставок лекарственных средств. "Сотрудничество между Ираном и Россией по производству и поставкам лекарственных препаратов может быть полезным для обеих сторон. Иранская сторона предпринимает все усилия для производства качественных лекарств", – сказал Лариджани.

В завершение встречи он пригласил Вячеслава Володина посетить Иран и принять участие в качестве почетного гостя в конференции парламентариев исламских стран. Встреча пройдет 16-17 января 2018 года. "Будем стараться, чтобы визит в Иран был успешным", – сказал глава парламента.

После беседы со своим российским коллегой Лариджани заявил, что Россия и Иран намерены укреплять сотрудничество по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) в Сирии. "Мы осуществляем очень хорошее сотрудничество в борьбе с терроризмом. На нашей встрече мы говорили об общей решимости продолжить эту борьбу и сотрудничество", – сказал иранский гость.

Сегодня на площадке Госдумы проходит масштабная международная конференция "Парламентарии против наркотиков". В ней участвуют представители законодательных органов 43 стран. Среди них – Иран, Пакистан, Азербайджан, Белоруссия, Венгрия, Казахстан, Мексика, Сербия, Филиппины и другие государства.

Главная цель встречи – создать и укрепить международное сотрудничество парламентов в деле борьбы с наркотической угрозой, усовершенствовать правовую базу, направленную на решение этой проблемы.

После завершения пленарного заседания участники будут работать в рамках трех тематических секциях, модератором одной из них выступит руководитель комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий. Она будет посвящена роли некоммерческих организаций в борьбе с наркоугрозой. А завтра, 5 декабря, на Охотном Ряду пройдет совместное заседание комитетов по международным делам Госдумы и иранского меджлиса. Законодатели обсудят широкий круг вопросов межпарламентского сотрудничества.

