Парламентарии мира объединяют усилия для борьбы с наркотиками

В Госдуме продолжает работу международная конференция "Парламентарии против наркотиков". На форум прибыли представители законодательных органов 43 стран. Среди них глава Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик. Народный избранник высказался о необходимости объединения усилий мирового сообщества для борьбы с наркотической угрозой.

По словам законодателя, за последние несколько лет сотрудничество парламентов России и Пакистана вышло на качественно новый уровень. "Это мой пятый визит в Россию. Я участвовал во многих конференциях, и мне отрадно, что 24 декабря Вячеслав Володин посетит Пакистан для участия в международной конференции по борьбе с международным терроризмом", – сказал он.

В свою очередь глава Национальной ассамблеи Эквадора Хосе Родригес Серрано Сальдаго подчеркнул мировую значимость конференции "Парламентарии против наркотиков". Он уверен, что проблему распространения запрещенных средств следует решать комплексно, и заниматься этим должны не только правоохранительные органы. "На конференции мы должны прийти к общему решению, чтобы побороть незаконный оборот наркотиков", – сказал законодатель.





В стенах Госдумы продолжается пленарное заседание форума. После него участники конференции будут работать в рамках трех тематических секций. Их модераторами выступят председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и руководитель комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий. По словам Морозова, который модерирует секцию "Наркозависимость: современные подходы к лечению и реабилитации", общий опыт стран – участниц форума поможет в профилактике и лечении наркотической зависимости.





В секции "Совершенствование законодательного регулирования борьбы с незаконным оборотом наркотиков", которую курирует Василий Пискарев, будут обсуждаться вопросы унификации законодательства, использования лучших практик в борьбе с наркобизнесом и контрабандой запрещенных веществ. Парламентарий уверен: необходимо обеспечить экстерриториальное преследование преступников, место совершения злодеяния не должно иметь значения.

"Очень важно принять исчерпывающие меры, исключающие легализацию средств, добытых за счет продажи, а также разобраться с пропагандой наркотиков в интернете", – сказал Пискарев.

В рамках третьей секции законодатели обсудят роль НКО в борьбе с наркоугрозой. Модератором выступит председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Парламентарии против наркотиков" – масштабная международная конференция, в ней участвуют представители законодательных органов 43 стран. Среди них Иран, Пакистан, Азербайджан, Белоруссия, Венгрия, Казахстан, Мексика, Сербия, Филиппины и другие государства. Главная цель мероприятия – создать и укрепить международное сотрудничество парламентов в деле борьбы с наркотической угрозой, усовершенствовать правовую базу, направленную на решение этой проблемы.





На площадке форума уже выступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он призвал добиваться ужесточения ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Председатель нижней палаты уверен: необходимо выработать устойчивое неприятие запрещенных веществ и выстроенной вокруг них субкультуры.

