Володин призвал ужесточить наказание за пропаганду и рекламу наркотиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости добиваться ужесточения ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. По его словам, в обществе должно быть сформировано устойчивое неприятие не только самого наркотика, но и всей выстроенной вокруг него субкультуры.

Как отметил глава нижней палаты парламента, выступая на открытии международной конференции "Парламентарии против наркотиков", в век развития цифровой экономики особенно важны совместные усилия для предотвращения наркопропаганды и распространения наркотиков через интернет, социальные сети. Вячеслав Володин напомнил, что наркоторговцы переходят на анонимные мессенджеры и современные платежные системы.



"Здесь мы должны проявлять оперативность и гибкость в выработке решений", – заявил спикер Госдумы. Он отметил, что в России действуют законодательные акты по противодействию пропаганде наркопотребления в СМИ и социальных сетях, в том числе есть возможность досудебной блокировки такого рода сетевых ресурсов.

В работе конференции, которая проходит под председательством Вячеслава Володина, принимают участие парламентарии из 43 стран мира. Также в числе участников – главы российских министерств и ведомств, региональных законодательных и исполнительных органов власти, представители некоммерческих организаций, работающих в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, помощи больным наркоманией.

Главная задача конференции – создание парламентского измерения международного антинаркотического сотрудничества и углубление существующей правовой базы для международного сотрудничества в борьбе с распространением и употреблением наркотических веществ, профилактики и лечения наркозависимых. Участники форума обсуждают актуальные проблемы в этих сферах, делятся накопленным в разных странах опытом в вопросах реабилитации и содействия здоровому образу жизни, делятся успешным опытом борьбы с наркоугрозой.