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Религиозная мать двоих детей стала звездой порно

Обри Блэк. Фото: instagram.com/aubreyblack
Жительница Новой Зеландии Обри Блэк круто изменила свою жизнь в 36 лет. Добропорядочная домохозяйка и мать двоих детей сначала ушла работать в эскорт, а затем стала звездой порно.
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Сейчас Обри Блэк 42 года, и она востребованная актриса в жанре фильмов для взрослых. По словам женщины, шесть лет назад она строго придерживалась религиозных взглядов и сидела дома, воспитывая двоих детей.

Однако время от времени Блэк подрабатывала фотографом и дизайнером. В какой-то момент, делая снимки работниц эскорта, женщина подумала, какой увлекательной жизнью они живут, и решила к ним присоединиться.

 

Бойфренд Блэк одобрил ее желание. Вскоре после начала работы в эскорте на эффектную женщину обратили внимание создатели порно и позвали ее в эту сферу.

С тех пор Блэк успешно работает в индустрии клубнички и не жалеет о том, что когда-то отказалась быть просто матерью двоих детей. По словам красотки, сейчас она зарабатывает достаточно, чтобы обеспечивать дочь и сына.

 

Однако женщина призналась, что семье было непросто смириться с ее новой профессией. И дочь, и сын Блэк сначала негативно отреагировали на ее работу в секс-индустрии. Спустя шесть лет они смирились с этим фактом и приняли его, передает Daily Mail.

Кроме того, Блэк воспитывалась в религиозной семье, а потому долго не решалась рассказать обо всем своей пожилой матери. Лишь недавно 80-летняя женщина узнала о том, чем теперь зарабатывает на жизнь ее дочь. По словам Блэк, мать спокойно восприняла эту новость, заявив, что Богу важно лишь то, что в сердце у человека.

Автор: Рудольф Великолепный16 ноября 2017, 10:14

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