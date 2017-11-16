Религиозная мать двоих детей стала звездой порно

Жительница Новой Зеландии Обри Блэк круто изменила свою жизнь в 36 лет. Добропорядочная домохозяйка и мать двоих детей сначала ушла работать в эскорт, а затем стала звездой порно.

Сейчас Обри Блэк 42 года, и она востребованная актриса в жанре фильмов для взрослых. По словам женщины, шесть лет назад она строго придерживалась религиозных взглядов и сидела дома, воспитывая двоих детей.

Публикация от ��A U B R E Y B L A C K �� (@aubreyblack) Ноя 13 2017 в 4:22 PST

Однако время от времени Блэк подрабатывала фотографом и дизайнером. В какой-то момент, делая снимки работниц эскорта, женщина подумала, какой увлекательной жизнью они живут, и решила к ним присоединиться.

Публикация от ��A U B R E Y B L A C K �� (@aubreyblack) Ноя 11 2017 в 2:37 PST

Бойфренд Блэк одобрил ее желание. Вскоре после начала работы в эскорте на эффектную женщину обратили внимание создатели порно и позвали ее в эту сферу.

С тех пор Блэк успешно работает в индустрии клубнички и не жалеет о том, что когда-то отказалась быть просто матерью двоих детей. По словам красотки, сейчас она зарабатывает достаточно, чтобы обеспечивать дочь и сына.

Публикация от ��A U B R E Y B L A C K �� (@aubreyblack) Ноя 6 2017 в 1:10 PST

Однако женщина призналась, что семье было непросто смириться с ее новой профессией. И дочь, и сын Блэк сначала негативно отреагировали на ее работу в секс-индустрии. Спустя шесть лет они смирились с этим фактом и приняли его, передает Daily Mail.

Публикация от ��A U B R E Y B L A C K �� (@aubreyblack) Ноя 3 2017 в 2:35 PDT

Кроме того, Блэк воспитывалась в религиозной семье, а потому долго не решалась рассказать обо всем своей пожилой матери. Лишь недавно 80-летняя женщина узнала о том, чем теперь зарабатывает на жизнь ее дочь. По словам Блэк, мать спокойно восприняла эту новость, заявив, что Богу важно лишь то, что в сердце у человека.