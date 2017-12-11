Погибшей в Доминикане россиянкой соблазняют мужчин

Реклама приложения для знакомств возмутила общественность. Для привлечения внимания к объявлению компания использовала фотографии погибшей в Доминикане россиянки Натальи Бородиной.

Пользователи Instagram обратили внимание на рекламный баннер. На нем моделируется ситуация, когда красивая девушка пишет пользователю приложения для знакомств в личные сообщения "приветик" и предлагает познакомиться поближе. К переписке прикреплена фотография девушки. Она и возмутила пользователей. Для привлечения внимания авторы использовали фотографию россиянки, трагически скончавшейся в Доминиканской Республике.

Под ее снимком красуется логотип и название приложения Veon. Его запустил один из "большой четверки" российских операторов связи "Билайн". В компании отрицают свою взаимосвязь со скандальным слоганом. "Данная реклама не имеет никакого отношения к Veon или к "Билайну". Это явный фейк, в настоящее время мы разбираемся в ситуации", – приводит Life.ru слова пресс-секретаря "Билайна" Анны Айбашевой.

Напомним, Наталья Бородина скончалась во время отдыха на курорте Пунта-Кана. Оставив своего 11-летнего сына в гостинице, девушка вместе с подругой Иванной Боярчук решила развлечься. Туристки сели в арендованную машину и решили на большой скорости покататься по дорогам Доминиканы. Наталья сняла верхнюю часть купальника и осталась в одних трусах.

Девушка высунулась из окна автомобиля и наслаждалась свежим ветром. Ее подруга в этот момент одной рукой рулила, а второй снимала экстравагантную выходку россиянки на телефон. В итоге машина въехала в лужу и потеряла управление. Автомобиль повело вправо, ближе к обочине. Наталья, которая в этот момент высовывалась из салона, влетела головой в дорожный знак. Удар был такой силы, что ее просто вынесло из машины. Россиянка погибла в больнице через несколько часов после аварии. Местные полицейские заподозрили, что обе девушки были пьяны.