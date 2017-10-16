Подруга погибшей в Доминикане голой россиянки избежала наказания

Власти Доминиканской Республики отпустили на свободу украинку Иванну Боярчук. Девушку обвиняли в аварии, ставшей причиной гибели россиянки.

По версии местной полиции, Иванна находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда вела машину. Однако суд решил, что Наталья сама виновата в собственной гибели. После суда Боярчук вернулась в отель, однако вольна уехать из Доминиканы, когда ей заблагорассудится.

"Иванну признали невиновной. Она свободна и в любой момент может покинуть страну", – приводит ТСН слова почетного консула Украины в Республике Доминикана Андреа Бимонти. Сейчас чиновник не знает, какие планы у Боярчук. Известно, что она живет в Испании и, скорее всего, в ближайшее время вернется туда.

Уроженка Родно долго работала в Доминикане переводчиком. "Она красивая, она ухоженная, она обеспечена полностью. Окончила в Киеве два университета, потом поехала на учебу в Испанию. Она уехала в Доминиканскую Республику работать. Она – переводчик, прекрасно владеет английским", – утверждает тетя украинки Леся Гроголь.

Напомним, российская туристка Наталья скончалась во время отдыха на курорте Пунта-Кана. Оставив своего 11-летнего сына в гостинице, девушка вместе с подругой Иванной Боярчук решила развлечься. Туристки сели в арендованную машину и решили на большой скорости покататься по дорогам Доминиканы. Наталья сняла верхнюю часть купальника и осталась в одних трусах.

Девушка высунулась из окна автомобиля и наслаждалась свежим ветром. Ее подруга в этот момент одной рукой рулила, а второй снимала экстравагантную выходку россиянки на телефон. В итоге машина въехала в лужу и потеряла управление. Автомобиль повело вправо, ближе к обочине. Наталья, которая в этот момент высовывалась из салона, влетела головой в дорожный знак. Удар был такой силы, что ее просто вынесло из машины. Россиянка погибла в больнице через несколько часов после аварии. Местные полицейские заподозрили, что обе девушки были пьяны.