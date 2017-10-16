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Общество

История гибели голой россиянки получила неожиданное продолжение

Наталья Борисова. Фото: vk.com
Погибшая в Доминикане российская туристка Наталья Бородина приехала на отпуск с сыном. Во время аварии, унесшей жизнь женщины, ребенок оставался в отеле.
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По сообщениям местных СМИ, одиннадцатилетний мальчик отправился на отдых вместе со своей мамой и ее подругой из Украины. В день трагедии женщины оставили ребенка в отеле и поехали развлекаться по-взрослому. По сообщениям полиции Доминиканской Республики, подруги употребляли алкоголь и возможно даже наркотики.

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Эта информация противоречит сведениям, которые сообщали журналистам друзья и родственники погибшей россиянки. Они утверждали, что сын девушки находится в Златоусте. Это родной город Натальи. Именно там мальчик ходил в школу. Воспитывала его сестра покойной. Она утверждала, что мальчик не сразу узнал о трагедии, которая произошла с его мамой. Якобы, ему об этом рассказал Александр, отец ребенка, который приехал в Златоуст через несколько дней после трагедии.

Сестра погибшей сообщила, что мальчик находится у нее дома. Кроме того, она добавила, что отец ребенка написал на нее доверенность, чтобы женщина продолжала воспитывать своего племянника. Александр мотивировал такое решение тем, что "ему там удобнее. Школа у него там". Напомним россиянка Наталья погибла во время отдыха в Доминикане. Полуголая девушка высунулась из окна машины и ударилась головой о дорожный знак. Россиянка скончалась в госпитале через несколько часов после инцидента. Местные власти обвиняют в произошедшем водителя автомобиля – гражданку Украины Иванну Барчук.

По информации полиции, она вела машину находясь в состоянии алкогольного, и возможно наркотического, опьянения.  Кроме того, девушка управляла автомобилем левой рукой – правой Иванна снимала, как ее подружка куражится в салоне. Автоледи отвлеклась от дороги и не заметила лужу, из-за которой автомобиль потерял управление. Машину понесло вправо, и Наталья, которая в этот момент высовывалась из салона почти на полкорпуса, влетела головой в дорожный знак. Удар был такой силы, что девушку просто вынесло из салона автомобиля. 

Автор: Михаил Войцеховский16 октября 2017, 15:43

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