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Общество

Читателям представили книгу "Путин. Наши ценности"

Фото: facebook.com
Презентация книги "Путин. Наши ценности" прошла 29 ноября в Московском доме книги на Новом Арбате. По словам автора, Алексея Чадаева, это продолжение другой книги – "Путин. Его идеология". Политолог подводит итог трансформации политических ценностей за прошедшие десять лет.
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Книга, по признанию автора, скорее рассчитана на западную аудиторию. Это попытка рассказать о том, кто такой мистер Путин – и почему россияне приняли ту картину мира, которую им предложила власть. "Претензии к власти есть – но люди помнят о том, что было до Путина и не хотят к этому возвращаться", – подчеркнул Чадаев.

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"Сейчас эта вторая книга, накануне начинающейся президентской кампании, подводит итог за прошедшие 10 лет. Если главный герой прошлой книги – это Владимир Путин, то сейчас это люди России", – сказал политолог на презентации.

Автор пояснил, что речь идет о старшем поколении. Однако для молодежи, родившейся при Путине и незадолго до его прихода, такой подход не актуален. Потому что "они сравнивают Россию не с девяностыми, а с прогрессивными западными странами", приводит слова Чадаева ТАСС.

По словам политолога, в книге также особое место уделяется религии. По его словам, возникла уникальная ситуация, когда такая светская страна как Россия, где всего 1-2 % постоянно посещают церковь, внезапно стала центром религиозного консерватизма. "В общем-то светская Россия воспринимается миром чуть ли не главным оплотом консервативных ценностей. Поэтому не случайно нашими союзниками становятся консерваторы и даже Ватикан", – сказал Чадаев.

По словам автора, каждая из десяти глав книги посвящена одной из ценностей, присущих российскому обществу, и тому, как она воплощается в политике президента. "Она посвящена тем ценностям и убеждениям, которые характерны для нас с вами. Кто такие сами мы, как мы видим нашу страну и ее место в мире, почему именно Владимир Путин стал главным защитником и выразителем наших ценностей", – добавил Чадаев.

Фото: facebook.com

Политолог подчеркнул, что писал свою книгу для простых людей. В том числе для тех, кто в декабре 2011 года пришел на Поклонную гору поддержать Владимира Путина. Он уверен, что это был ценностный выбор – "не за Путина, а скорее против Болотной".

Автор: Андрей Евлампиев29 ноября 2017, 20:28

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