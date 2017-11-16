Российское молоко приобретет синий оттенок
Новые поправки в техрегламент "О безопасности молока и молочной продукции" касаются физико-химических свойств молока, произведенного из сухого продукта и воды. По словам авторов поправок, напитку разрешено иметь синеватый оттенок, пишет газета "Известия".
В Минсельхозе подчеркнули, что такой цвет появляется у напитка в процессе обезжиривания и никак не влияет на его качество. Допускается сладковатый привкус продукта, а также привкус кипячения и сухого молока.
Для стерилизованного молока оттенок должен быть светло-кремовый, "для обогащенного молока – в зависимости от цвета компонента, используемого для обогащения". В Минсельхозе подчеркнули, что новый документ существенно поможет производителям.
На данный момент они вынуждены использовать для восстановленного молока малопривлекательное для покупателей название "молочный напиток". В Минэкономразвития положительно оценили законопроект. Производители также одобрили новый документ, подчеркнув, что самое главное – это безопасность и качество продукции.
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