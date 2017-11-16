Российское молоко приобретет синий оттенок

Минсельхоз предложил поправки в регламент о безопасности молока и молочной продукции. Согласно документу, восстановленный напиток может иметь синеватый оттенок и привкус кипячения.

Новые поправки в техрегламент "О безопасности молока и молочной продукции" касаются физико-химических свойств молока, произведенного из сухого продукта и воды. По словам авторов поправок, напитку разрешено иметь синеватый оттенок, пишет газета "Известия".

В Минсельхозе подчеркнули, что такой цвет появляется у напитка в процессе обезжиривания и никак не влияет на его качество. Допускается сладковатый привкус продукта, а также привкус кипячения и сухого молока.

Для стерилизованного молока оттенок должен быть светло-кремовый, "для обогащенного молока – в зависимости от цвета компонента, используемого для обогащения". В Минсельхозе подчеркнули, что новый документ существенно поможет производителям.

На данный момент они вынуждены использовать для восстановленного молока малопривлекательное для покупателей название "молочный напиток". В Минэкономразвития положительно оценили законопроект. Производители также одобрили новый документ, подчеркнув, что самое главное – это безопасность и качество продукции.