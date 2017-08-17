Названа причина любви россиян к сладостям

Россияне едят в два раза больше сахара, чем рекомендовано экспертами, но при этом они недобирают треть от нормы потребления молочных продуктов. Специалисты связывают это с финансовым положением жителей страны.

"Потребление сахара в расчете на душу населения в 2017 году по оценке составляет 39,3 килограмма при рациональной норме 24 килограмма", – сообщается в справке "О текущей ситуации на агропродовольственном рынке", подготовленной Минсельхозом. Этот показатель практически идентичен прошлогоднему – в 2016 году он составил 39,4 килограмма, передает газета "Известия".

При этом мясные продукты жители нашей страны в среднем употребляют практически сообразно норме – 74 килограмма при рекомендованных 73. В то же время россияне едят на 29% меньше молочных продуктов, чем советуют эксперты, – 233,4 килограмма на душу населения при норме в 325 килограммов. Отметим, что годом ранее россияне употребляли 73,8 килограмма мяса и 233,3 килограмма молока.

По мнению экспертов, причины подобного несбалансированного рациона россиян кроются в их тяжелом материальном положении. Диетолог Алексей Ковальков уверен, что люди выбирают продукты в магазине не по желанию, а по финансовой возможности. "Сахар — самый простой дешевый продукт, который дает чувство насыщения. Чуть более 39 килограммов в год — это среднее потребление по России, а в городах оно доходит до 70 килограммов в год", – рассказал специалист.

Его версию поддержал и исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. Он отметим, что в 2017 году ожидается "отрицательная динамика за счет падения таких категорий, как сыр и масло". "При этом должен сохраниться спрос на традиционные продукты — молоко, кефир, как наиболее доступные", – добавил он.

Вы даже представить не можете как я люблю сладкое. Я его жру постоянно. Нет такой вкусняшки, которую я бы не сьела. Я их все люблю. — I was silent (@hidden_weakness) 2 августа 2017 г.

Отметим, что подобные рассуждения подтверждаются и динамикой цен на эти категории продуктов. Несмотря на высокий спрос, средняя потребительская цена на сахар не только не поднялась, но и снизилась на 0,3% по сравнению с прошлым годом и составила 48,46 рубля за килограмм. В то же время стоимость молочных продуктов растет быстрее инфляции – например, цена одного килограмма сливочного масла выросла на 7,3%, до 517,27 рубля.