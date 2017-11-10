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Экономика

Москвичи переплачивают за продукты почти тысячу рублей

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
В 2017 году столица оказалась лидером по росту цен на продукты. В среднем москвичи тратят на товары первой необходимости почти на тысячу рублей больше, чем жители других регионов.
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По данным за десять месяцев текущего года, минимальный набор продуктов в целом по России подорожал на 0,7%. При этом в Москве этот показатель вырос почти на 2%, передает "Газета.ru".

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Таким образом, минимальная продуктовая корзина обходится россиянам примерно в 3 714 рублей в месяц. Однако жители Москвы и Санкт-Петербурга тратят на товары первой необходимости почти на тысячу рублей больше – примерно 4 530 рублей.

По словам экспертов, такая ситуация объясняется двумя факторами. Во-первых, доходы москвичей восстановились, и, соответственно, выросла их покупательская способность. Во-вторых, повысились требования жителей столицы к качеству употребляемых продуктов. 

Напомним, в январе текущего года сообщалось, что в последние годы рацион российских граждан существенно изменился. Так, в среднем по стране снизилось потребление мясной и рыбной продукции, а также молока и сахара. 

В то же время россияне стали отдавать предпочтение картофелю, бахчевым культурам и различным овощам. Такую ситуацию на аграрном и продовольственном рынках эксперты объясняли ростом цен и одновременным падением доходов граждан.  

Автор: Рудольф Великолепный10 ноября 2017, 14:21

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