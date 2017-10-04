Госдума защитит авиапассажиров

Комитет Госдумы по транспорту и строительству начал совместную работу с Минтрансом над созданием фонда на случай задержек авиарейсов. К такому решению депутатов подтолкнул недавний коллапс с компанией "ВИМ-Авиа" из-за которого десятки тысяч пассажиров застряли в аэропортах России и мира.

О совместной работе парламентариев и представителей министерства сообщил на заседании профильного комитета его руководитель Евгений Москвичев. Депутаты пригласили в Думу министра транспорта Максима Соколова для того, чтобы он озвучил свои предложения по решению проблем авиаперевозчиков.

Появление фонда, который предлагается создать для поддержки компаний, не справляющихся с обязательствами перед своими пассажирами, никак не повлияет на стоимость билетов, успокоил участников заседания и журналистов Москвичев.

Некоторые предложения, прозвучавшие на встрече в стенах Думы, в будущем станут нормативными актами, призванными не допустить повторения ситуации, аналогичной кризису с "ВИМ-Авиа". Речь идет, в частности, об установлении более жесткого контроля над авиакомпаниями и туристическими агентствами.







Глава думского комитета по транспорту также напомнил, что действующим законодательством предусмотрена норма ответственности перевозчика перед пассажирами.

Между тем, ситуация с возвращением пассажиров "ВИМ-Авиа" вошла в штатный режим, заявил на заседании в Думе министр транспорта Максим Соколов.

"Плановые рейсы вошли в расписание во вторник, 3 октября. Острая ситуация была снята 2 октября", – отчитался чиновник. По его словам, российские авиакомпании с первых минут включились в круглосуточные заседания штаба по разрешению сложившейся ситуации и оказали помощь в перевозке пассажиров.





Одними из первых откликнулись "Сибирь" и "Аэрофлот". Также свое плечо пассажирам "ВИМ-Авиа" подставили "Уральские авиалинии", "Ямал", Azur и "Ютейр". Внутренние перевозки за "ВИМ-авиа" выполняют "Аэрофлот", "Икар" и "Якутия".

Говоря о будущем отношений государства с перевозчикакми, Соколов отметил, что те перевозчики, финансовое состояние которых признано неудовлетворительным, могут лишиться лицензии. "Необходимо создать действенный механизм контроля за финансовым состоянием авиакомпаний. Если выясняется, что компания близка к банкротству, лицензия и продажа билетов должны быть приостановлены", - сказал министр транспорта.

Кроме того, в критических ситуациях должны быть приняты меры, которые обеспечивают бесперебойную перевозку пассажиров. И, наконец, Минтранс предложил повысить размер компенсаций, получаемых пассажирами при задержке рейса.

Проблемы с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" начались 23 сентября из-за огромных долгов компании перед поставщиками авиационного топлива. В аэропортах России и мира застряли около 40 тысяч пассажиров, оплативших билеты.





Ситуация вокруг проблемной компании вышла на самый высокий государственный уровень. 27 сентября на нее эмоционально отреагировал президент Владимир Путин. На встрече с членами правительства глава государства объявил неполное служебное соответствие министру транспорта Максиму Соколову, а вице-премьеру Аркадию Дворковичу указал на то, что он уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.

В тот же день в Госдуме с отчетом о ситуации с "ВИМ-Авиа" выступил глава Росавиации Александр Нерадько. Именно он первым сообщил о том, что собственники авиакомпании подались в бега и покинули Россию. Позже это подтвердили следователи, ведущие уголовное дело в отношении руководства "ВИМ-Авиа".

Во время обсуждения председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил срочно разработать законопроекты, которые позволят предотвратить аналогичные случаи в будущем. "Наша задача с вами – выработать предложения, законодательные инициативы, которые мы могли бы в срочном порядке рассмотреть с тем, чтобы не допустить повторения случившегося", – сказал Володин. Мы постоянно наступаем на одни и те же грабли, это недопустимо, указал спикер.