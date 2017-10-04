Госдума защитит авиапассажиров
О совместной работе парламентариев и представителей министерства сообщил на заседании профильного комитета его руководитель Евгений Москвичев. Депутаты пригласили в Думу министра транспорта Максима Соколова для того, чтобы он озвучил свои предложения по решению проблем авиаперевозчиков.
Появление фонда, который предлагается создать для поддержки компаний, не справляющихся с обязательствами перед своими пассажирами, никак не повлияет на стоимость билетов, успокоил участников заседания и журналистов Москвичев.
Некоторые
предложения, прозвучавшие на встрече в стенах Думы, в будущем станут
нормативными актами, призванными не допустить повторения ситуации, аналогичной
кризису с "ВИМ-Авиа". Речь идет, в частности, об установлении более жесткого контроля
над авиакомпаниями и туристическими агентствами.
Глава думского комитета по транспорту также напомнил, что действующим законодательством предусмотрена норма ответственности перевозчика перед пассажирами.
Между тем, ситуация с возвращением пассажиров "ВИМ-Авиа" вошла в штатный режим, заявил на заседании в Думе министр транспорта Максим Соколов.
"Плановые рейсы вошли в расписание во вторник, 3 октября. Острая ситуация была снята 2 октября", – отчитался чиновник. По его словам, российские авиакомпании с первых минут включились в круглосуточные заседания штаба по разрешению сложившейся ситуации и оказали помощь в перевозке пассажиров.
Одними из первых откликнулись "Сибирь" и "Аэрофлот". Также свое плечо пассажирам "ВИМ-Авиа" подставили "Уральские авиалинии", "Ямал", Azur и "Ютейр". Внутренние перевозки за "ВИМ-авиа" выполняют "Аэрофлот", "Икар" и "Якутия".
Говоря о будущем отношений государства с перевозчикакми, Соколов отметил, что те перевозчики, финансовое состояние которых признано неудовлетворительным, могут лишиться лицензии. "Необходимо создать действенный механизм контроля за финансовым состоянием авиакомпаний. Если выясняется, что компания близка к банкротству, лицензия и продажа билетов должны быть приостановлены", - сказал министр транспорта.
Кроме того, в критических ситуациях должны быть приняты меры, которые обеспечивают бесперебойную перевозку пассажиров. И, наконец, Минтранс предложил повысить размер компенсаций, получаемых пассажирами при задержке рейса.
Проблемы с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" начались 23 сентября из-за огромных долгов компании перед поставщиками авиационного топлива. В аэропортах России и мира застряли около 40 тысяч пассажиров, оплативших билеты.
Ситуация вокруг проблемной компании вышла на самый высокий государственный уровень. 27 сентября на нее эмоционально отреагировал президент Владимир Путин. На встрече с членами правительства глава государства объявил неполное служебное соответствие министру транспорта Максиму Соколову, а вице-премьеру Аркадию Дворковичу указал на то, что он уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.
В тот же день в Госдуме с отчетом о ситуации с "ВИМ-Авиа" выступил глава Росавиации Александр Нерадько. Именно он первым сообщил о том, что собственники авиакомпании подались в бега и покинули Россию. Позже это подтвердили следователи, ведущие уголовное дело в отношении руководства "ВИМ-Авиа".
Во время обсуждения председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил срочно разработать законопроекты, которые позволят предотвратить аналогичные случаи в будущем. "Наша задача с вами – выработать предложения, законодательные инициативы, которые мы могли бы в срочном порядке рассмотреть с тем, чтобы не допустить повторения случившегося", – сказал Володин. Мы постоянно наступаем на одни и те же грабли, это недопустимо, указал спикер.
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