"ЕР" проконтролирует декриминализацию и социализацию молодежи

Патриотическая платформа "Единой России" предлагает профильным комитетам Госдумы рассмотреть поправки в действующее законодательство в части декриминализации и социализации подростковой и молодежной среды. Кроме того, единороссы намерены поручить экспертам разработать "дорожную карту" по профилактике молодежной преступности и вынести ее на обсуждение общественности. Соответствующие вопросы во вторник, 24 октября, были рассмотрены на заседании патриотической платформы "ЕР".

Необходимо вовлекать молодежь в общественно полезные дела и давать ей достойные примеры для подражания, заявил депутат Госдумы, председатель патриотической платформы единороссов Дмитрий Саблин. Он отметил, что преступность среди подрастающего поколения была всегда, но в наше время ситуация осложняется повсеместным распространением интернета и соцсетей, которые оказывают огромное влияние на молодежную среду.

По его словам, большую популярность приобрели сообщества в социальных сетях, посвященные криминальной тематике. "Есть люди, которые целенаправленно работают с молодежью, романтизируя криминальную субкультуру, внушая детям и подросткам, что полиция и государство – враги, а те, кто нарушают закон, – борцы за социальную справедливость", – посетовал Саблин. Он подчеркнул, что чаще всего такой деструктивной пропаганде подвергаются дети, живущие в неблагополучных социально-экономических условиях.





Для отвлечения молодежи от криминала, ее нужно заинтересовать другой культурой, дать ей возможность проявить себя в общественно полезных делах, считает парламентарий. "Главное – сохранить каждого молодого человека для общества, ведь это основной ресурс развития России", – сказал Саблин.

В свою очередь, член нижней палаты парламента, сопредседатель Центрального совета сторонников "ЕР" Сергей Боярский отметил, что с теми дети, которые уже оказались под влиянием криминальной субкультуры, должны тщательно работать высококвалифицированные специалисты по реабилитации.

"С точки зрения чистоты информационной среды нашей задачей вижу создание действенных инструментов, которые защитят детей от вредоносной информации, в том числе в социальных сетях", – полагает единоросс.





Он предложил профильным думским комитетам рассмотреть возможность поправок в закон "О противодействии экстремистской деятельности". Суть в том, чтобы добавить пункты о публичном оправдании и призыву к совершению противоправных действий. Также предлагается поправка в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" в части уточнения статьи 10 запретом на распространение информации, пропагандирующей совершение противоправных действий детьми и подростками.

Парламентарий полагает, что контролирующие и правоохранительные органы должны быть наделены инструментами для борьбы с распространением деструктивной информации.

"В этом случае противоправный контент будет блокироваться, и мы сможем противодействовать его хаотичному и безграничному распространению на просторах Рунета", – подчеркнул Боярский.





Другая тема, которая обсуждалась на заседании, – проблема наркомании среди подрастающего поколения. Депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко высказался о необходимости либерализации законодательства в отношении подростков 14-16 лет, впервые уличенных в распространении наркотических веществ. "На первый раз предлагается ограничиться штрафами, обязательными работами, воспитательными мерами принудительного воздействия", – пояснил он. В случае, если совершивший такое преступление подросток страдает от наркотической зависимости, предлагается предусмотреть его лечение, медицинскую и социальную реабилитацию.

Подводя итоги заседания, член фракции "ЕР" в нижней палате парламента, зампред патриотической платформы единороссов Ирина Гусева отметила, что подростковая преступность в России является сегодня реальной проблемой. "Мы должны, как правящая партия, решить эту проблему", – сказала она.

