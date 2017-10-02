Капитана подводной лодки уволили из-за секса с офицером

Капитана атомной подводной лодки Военно-морского флота Великобритании уволили за неуставные отношения с офицером. На судно отправлены старшие должностные лица, ведется расследование.

Согласно уставу Королевского военно-морского флота, любые интимные отношения между членами экипажа строжайше запрещены. Пока комиссия не огласит результаты, командующий судном будет отстранен от управления. На данный момент никаких точных данных о ходе дела нет.

"В настоящее время идет расследование. Было бы неуместно говорить что-нибудь еще", – заявила представитель Министерства обороны Англии. Личность провинившегося капитана не разглашается. Экипажу приказано воздержаться от использования социальных сетей, чтобы предотвратить утечку информации.

Отмечается, что речь идет о военной подводной лодке класса Vanguard, оснащенной ядерными боеголовками класса "Трезубец". Капитан и первый помощник судна имеют доступ к сейфу, где находится инструкция премьер-министра Британии. В ней содержится информация, куда нужно запускать ракеты в случае уничтожения Королевства.

Подводная лодка класса Vanguard принадлежит к типу ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. В мире всего четыре таких судна. Предельная глубина их погружения – 400 метров. Длина лодки составляет 150 метров, ширина – 13. На каждой из них – 16 ядерных комплексов "Трезубец" и четыре торпедных установки. Обслуживает судно команда из 134 человек.

Напомним, это уже не первый подобный случай на английском флоте. В 2014 году Сара Уэст, капитан первого ранга, была отстранена от управления военным кораблем из-за интимной связи с женатым офицером, лейтенантом Ричардом Греем. Сара была переведена на офисную работу в штаб-квартире ВМФ Англии.