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Общество

Россия откажется от внутрисетевого роуминга

Николай Никифоров. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Отмена внутрисетевого роуминга, подключение городов к высокоскоростному интернету, работа почтовых отделений – эти и многие другие вопросы обсудили в Госдуме в рамках правительственного часа на тему "Функционирование и совершенствование предоставления услуг почтовой связи в Российской Федерации" с участием министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова.
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Роуминга не будет

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Внутрисетевой роуминг в России исчезнет уже к следующему году, сообщил парламентариям Никифоров. "Подразумевается, что вы переехали из города в город, и компания, абонентом которой вы являетесь, начинает вам что-то доначислять. С этим роумингом мы с операторами договорились покончить", – сказал министр.

Тем не менее, подчеркнул Никифоров, в России останется национальный роуминг. "Вы можете быть абонентом не крупного федерального оператора, а небольшого местного. У нас в стране не четыре сотовых оператора, их 15, просто некоторые из них – локальные. И вы можете приехать с сим-картой локального оператора, к примеру, в Москву, а там его сети нет, здесь начинает работать  национальный роуминг", – рассказал чиновник.

Николай Никифоров. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Большие перемены ожидаются и относительно международного роуминга. Никифоров спрогнозировал отказ России от него уже в течение ближайших семи лет.

"В целом, уверен, что через три года, пять лет, может быть семь лет мы даже от понятия международного роуминга фактически полностью избавимся", – подчеркнул он.

Кроме того, в минкомсвязи выступают за отмену роуминга на территории государств-членов Евразийского экономического союза (ЕврАзЭс).

Фото: GLOBAL LOOK press

Интернетизация населенных пунктов

Все крупные города в России подключены в интернету с использованием оптоволоконных кабелей, сказал чиновник. "Больше нет населенных пунктов, где проживает несколько десятков тысяч человек, которые работают исключительно через спутник", – отметил глава минкомсвязи.

Среди таких городов не подключена лишь столица Чукотской автономной области – Анадырь, однако и там проблема решается. В скором времени на обеспечение города современными интернет-технологиями будет выделено необходимое финансирование, заверил чиновник парламентариев.

Фото: GLOBAL LOOK press

Вместе с тем он посетовал на то, что в России до сих пор сохраняется такое явление, как "цифровое неравенство". Тем не менее, в скором времени к интернету будут подключены все населенные пункты с числом жителей от 250 до 500.

"Уже подключено около 4 тысяч поселков", – рассказал глава минкомсвязи.

Работа "Почты России"

Также в рамках парламентского часа обсуждался вопрос функционирования ФГУП "Почта России". Помимо прочего, депутаты подняли такую проблему, как оптимизация количества почтовых отделений и сокращение времени их работы в удаленной сельской местности. "Даже там, где отделения почты удается сохранить, сокращается режим работы до нескольких часов в день, например на Чукотке, что вызывает обоснованное недовольство местных жителей", – возмутилась член думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Рудченко.

В ответ Никифоров отметил, что за последние годы, благодаря своевременно принятым системным мерам, количество отделений "Почты России" в отдаленных уголках страны не сократилось. Закрылись, в том числе превратившись в передвижные, 130 отделений, но в то же время было открыто 179 новых, привел цифры министр.

Фото: GLOBAL LOOK press

Чиновник отметил, что подчиненное ему ведомство работает над оптимизацией времени работы почтовых отделений. Дело в том, что есть целый ряд населенных пунктов, где почти не осталось постоянно проживающего населения, и работа почты в таких местах даже несколько часов в день гораздо лучше, чем окончательное закрытие отделений, уверен Никифоров. "В малых населенных пунктах отделения будут работать по сокращенному графику. Там просто нет объема услуг, который нужно оказывать, там нет такого потока клиентов", – подчеркнул министр.

Заслуживает внимания также вопрос обеспечения почтовыми отделениями новых микрорайонов, которые строятся на окраинах городов. По словам главы минкомсвязи, определенные нормы уже содержатся в законодательстве, но они очень мягкие.

"Очень важно сделать так, чтобы норматив по размещению отделений почтовой связи законодательно был предписан тем застройщикам, и тем муниципалитетам, где сегодня идет активная застройка", – уверен глава ведомства.

В своем выступлении в стенах нижней палаты парламента министр также затронул вопрос преобразования "Почты России" из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в акционерное общество. После реорганизации компании, уверен Никифоров, она должна остаться в собственности Федерации и находиться в перечне стратегически важных предприятий.

Пенсии на банковские карты

Кроме того, Никифоров призвал перевести выплату пенсий и пособий в безналичную форму. Глава минкомсвязи полагает, что нужно стимулировать население переходить на пользование банковскими картами вместо наличных. "Есть несколько регионов, где ежемесячно идет доставка наличных средств на эти выплаты, они исчисляются миллиардами рублей. Нужно все это перевести на банковские карты", – сказал он.

Фото: flickr.com/frankieleon

Регулирование криптовалют

Не обошли вниманием во время правительственного часа и такую актуальную сейчас тему, как криптовалюты. По словам Никифорова, России следует использовать собственные технологии криптографии для создания криптоинструментов. Понятная и прозрачная легализация таких валют в нашей стране возможна, отметил он, но в то же время необходимо поработать над тем, чтобы операции с ними приносили пользу государству и способствовали развитию национальной экономики.

Фото: GLOBAL LOOK press

Законодатели должны прежде всего отрегулировать не статус и оборот криптовалют, а вопрос их налогообложения, считает Никифоров. Он полагает, что должны быть традиционные налоги, к примеру, как НДФЛ (на доходы физических лиц). "Или налог на прибыль, в случае, если спекулятивно извлекается какая-то прибыль, связанная с совершением каких-либо операций с криптоинструментами", – добавил руководитель Минкомсвязи. При этом ранее министр уже заявлял о необходимости создания собственной криптовалюты – крипторубля.

Напомним, в конце сентября состоялось расширенное заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе нижней палаты парламента Вячеславе Володине. Спикер Госдумы отметил, что стремительное развитие цифровой экономики и искусственного интеллекта требуют от депутатов совершенствования знаний в этой сфере. Он призвал законодателей знакомиться с международным опытом и смотреть на уже действующие практики.

Автор: Иван Поляков18 октября 2017, 16:47

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