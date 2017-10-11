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Госдума занялась вопросом качества питания детей

Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Pogontsev
В нижней палате парламента состоялось первое заседание рабочей группы по решению проблем некачественного питания в социальных учреждениях. Группа была создана на базе экспертно-консультативного совета фракции "Единая Россия" по совершенствованию антикоррупционного и законодательства в сфере госзакупок. Участники заседания обсудили новую концепцию организации питания, которая предусматривает разделение организации питания и поставки отдельных продуктов.

Продолжение: Госдума взяла на контроль долги регионов
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В нижней палате парламента состоялось первое заседание рабочей группы по решению проблем некачественного питания в социальных учреждениях. Группа была создана на базе экспертно-консультативного совета фракции "Единая Россия" по совершенствованию антикоррупционного и законодательства в сфере госзакупок. Участники заседания обсудили новую концепцию обеспечения воспитанников образовательных учреждений пищей. Она предусматривает разделение организации питания и поставки отдельных продуктов.

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Инициатор создания рабочей группы, депутат Госдумы, руководитель проекта ОНФ "За честные закупки" Антон Гетта в ходе первого заседания рассказал о задачах, которые стоят перед депутатами. По его словам, необходимо выработать эффективные решения для устранения нарушений в сфере поставок питания в соцучреждения и законодательно изменить систему госзакупок по этому направлению.

Парламентарий заявил, что уже в осеннюю сессию будет подготовлен перечень необходимых законодательных инициатив. "Мы подойдем к проблеме комплексно, это будет пакет мер для решения проблемы некачественного питания", – сказал Гетта.

Специалисты убеждены, что нынешняя система госзакупок еды позволяет аффилированным структурам участвовать в торгах, создавать видимость конкуренции и монопольно захватывать рынки. Так, говорят эксперты, зафиксированы многочисленные случаи, когда поставщики недобросовестно исполняют обязательства и избегают ответственности, пользуясь законодательными лазейками. Бывало, что дети в течение нескольких месяцев получали лишь около половины от нормы питания.

Разработка нового подхода, кроме всего прочего, должна снизить вероятность сговора между поставщиками и помочь малому бизнесу принимать участие в торгах. Кроме того, поставки питания предлагается диверсифицировать, чтобы одна некачественная партия не влекла за собой остановку всего цикла поставок.

За основу взята система, разработанная и успешно работающая в Татарстане. В республике функционирует биржа по торгам до 100 тысяч рублей и действует своеобразная "презумпция виновности" – если поставщик хоть раз осуществил некачественную поставку, его удаляют с биржи. Также речь шла о необходимости изменения закона о закупках, так как сейчас, сказал глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, "руководители учреждений боятся заявлять, жаловаться, потому что знают, что имеют дело с аффилированными структурами".

Кроме того, рабочая группа займется и рядом специфических проблем. Одна из них – отсутствие диетологов в больницах, которых перестали готовить в вузах. Глава общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Ян Власов привел пример, что в рационе питания многих больниц содержание витаминов и минералов, необходимых для выздоровления пациентов, составляет лишь 2,2% от нормы. Добавим, что в заседании рабочей группы приняли участие широкий круг профессионалов и заинтересованных лиц: депутаты экспертно-консультативного совета фракции "Единая Россия" по госзакупкам, представители ФАС, Роспотребнадзора, Минсельхоза, Минобразования, общественные активисты и эксперты.

Автор: Дмитрий Куклин11 октября 2017, 14:28

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