Севастопольские студенты удивили масштабным флэшмобом

В Севастополе прошел масштабный флешмоб, приуроченный к Фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в Сочи. На площадь перед университетом пришли 300 человек с воздушными шарами и плакатами, по сигналу все выстроились в огромную ромашку – символ фестиваля.

Несмотря на морозную погоду, участники мероприятия под названием "Навстречу фестивалю" были настроены оптимистично. Они сначала танцевали, а затем перед главным корпусом Севастопольского государственного университета студенты с воздушными шарами собрались в огромную ромашку, символ Фестиваля молодежи и студентов.

Свою акцию молодые люди приурочили ко Дню российского студенчества. Его еще называют Татьяниным днем в честь мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви. После учреждения в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной Московского университета, Татьянин день стал праздноваться сначала, как день рождения университета, а позднее и как праздник всего российского студенчества.

Всемирный Фестиваль молодежи и студентов пройдет 14-22 октября в Сочи. Участников будет отбирать региональный подготовительный комитет. Эксперты оценят мотивацию студентов, их учебные и спортивные заслуги, а также социальную активность.

Гигантская ромашка накрыла площадь в Севастополе. Флешмоб студентов в Татьянин день собрал больше 300 участниковhttps://t.co/ENY4KtAS46 pic.twitter.com/XOg6GcZpGq — Госиндекс (@g0sindex) 25 января 2017 г.

Каждый день фестиваля, в соответствии с традицией, будет посвящен одному из макрорегионов планеты – Америке, Ближнему Востоку, Азии и Океании, а также России на правах страны-организатора.

В конце 2015 года Росмолодежь начала работать над выдвижением России в качестве страны – организатора Всемирного фестиваля молодежи и студентов – 2017. В феврале 2016 года Всемирная федерация демократической молодежи поддержала инициативу. До этого Россия принимала ВФМС дважды: в 1957 и 1985 годах мероприятие проходило в Москве.