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В Москве температура упадет до -19

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Морозная погода установится в столичном регионе через несколько дней. Если в понедельник, 2 января, москвичей ожидает плюсовая температура, то 6 января будет облачно, пройдет снег, температура ночью минус 19 градусов.
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Сегодня, 2 января, в столичном регионе температура воздуха будет от 0 до плюс 2 градусов , а по области от минус 3 до плюс 2. Вечером в понедельник будет ветрено, местами гололедица.

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Однако уже во вторник, 3 января, столбики термометров опустятся до минус 6. А 4 января днем ожидается облачная погода, местами пройдет снег. Днем в Москве минус 8-6, по области минус 9-4, ветер юго-восточный пять-десять метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

В ночь на 5 января температура опустится до минус 16. Днем "потеплеет" до минус 12-7 градусов. Гололедица сохранится.

Как сообщает Гидрометцентр, 6 января будет облачно, пройдет снег, температура ночью минус 19-14, днем минус 14-9.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными и осторожными в связи с похолоданием и гололедом на дорогах Москвы и области. "В связи с изменением погодных условий ГИБДД Москвы обращается к водителям с убедительной просьбой соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий и избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения", – сказали в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Кроме того, сотрудники ГИБДД просят водителей строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы. "Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда", – отметили в ГИБДД.

Пешеходам также настоятельно рекомендуют соблюдать меры личной безопасности при переходе дороги и использовать одежду со световозвращающими элементами. Они также рекомендуют быть внимательными при проходе перекрестков и дворовых территорий, где ледяной накат образуется вследствие постоянных торможений.

Автор: Олег Райцин2 января 2017, 15:20

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