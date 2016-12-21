Неизвестный мужчина с пакетом муки набросился на французского политика
По России ударили 60-градусные морозы
Необычно низкий показатель был зафиксирован на столбиках термометра в Большом Ольховском месторождении. Об аномальных холодах сообщили в Департаменте общественных и внешних связей региона.
#Покачи #Югра— МЫ (@mypokachi) 21 декабря 2016 г.
❄️Нам морозы нестрашны!!!Родной дом нам - ПОКАЧИ!!!���� pic.twitter.com/utZlERRgDt
"Пятьдесят восемь градусов в поселке Казым Белоярского района – вчера это было… Видимость практически никакая. Свежие данные – минус 62 градуса сегодня, Большое Ольховское месторождение. Это тоже Белоярский район", – цитирует главу департамента Елену Шумакову РИА Новости. По ее словам, аномальные морозы будут терзать регион до 23 декабря.
В ХМАО ударил мороз в минус 62 градуса- вот она зимушка— phoenix (@Liskami) 21 декабря 2016 г.
Неблагоприятные погодные условия отразились и на жизни населения. В школах Югры отменены занятия, рейсы из местных аэропортов задержаны.
ХМАО сегодня...Такая температура на Приобском месторождении ХМАО. Фото: Шамиль Ахметов— Turbolunokhod (@turbolunokhod) 21 декабря 2016 г.
"Ура.ру" pic.twitter.com/DqwARk6kdG
Отметим, что аномальные морозы ударили сразу по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. Почти во всех этих регионах температура воздуха резко опустилась на 20 градусов ниже положенной отметки.
В Югре потеплело до минус 50, а местные жители в трусах ходят за дровами https://t.co/MyqXekH4po#ХМАО #погода #зима #Россия #Югра pic.twitter.com/zYSjDhqqcf— Yuriy ⚡️ (@y_rus96) 21 декабря 2016 г.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Популярный исполнитель на волне скандала с Наташей Королевой
Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии