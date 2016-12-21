По России ударили 60-градусные морозы

На северные регионы России наступают аномально сильные морозы. Рекорд был зафиксирован в Югре – там температура опустилась до -62 градусов.

Необычно низкий показатель был зафиксирован на столбиках термометра в Большом Ольховском месторождении. Об аномальных холодах сообщили в Департаменте общественных и внешних связей региона.

"Пятьдесят восемь градусов в поселке Казым Белоярского района – вчера это было… Видимость практически никакая. Свежие данные – минус 62 градуса сегодня, Большое Ольховское месторождение. Это тоже Белоярский район", – цитирует главу департамента Елену Шумакову РИА Новости. По ее словам, аномальные морозы будут терзать регион до 23 декабря.

В ХМАО ударил мороз в минус 62 градуса- вот она зимушка — phoenix (@Liskami) 21 декабря 2016 г.

Неблагоприятные погодные условия отразились и на жизни населения. В школах Югры отменены занятия, рейсы из местных аэропортов задержаны.

ХМАО сегодня...Такая температура на Приобском месторождении ХМАО. Фото: Шамиль Ахметов



"Ура.ру" pic.twitter.com/DqwARk6kdG — Turbolunokhod (@turbolunokhod) 21 декабря 2016 г.

Отметим, что аномальные морозы ударили сразу по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. Почти во всех этих регионах температура воздуха резко опустилась на 20 градусов ниже положенной отметки.