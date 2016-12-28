Новый год принесет в Москву 20-градусные морозы

Новогодние каникулы обещают быть по-зимнему морозными и лютыми. Холодать в московском регионе начнет уже с 3 января.

В последние дни уходящего года ожидается слабый мороз, а новогоднюю ночь столица встретит с атлантическим циклоном. Затем в регион начнет поступать арктический воздух. Как сообщили в Гидрометцентре России, похолодание ожидается с 3 января.

В последние рабочие дни года в Московском регионе температура воздуха в ночные часы понизится до минус 10 градусов, а днем будет находиться в пределах минус 5 градусов – ноля градусов, передает ТАСС со ссылкой на представителя метеослужбы.

Новогодняя ночь и первые дни 2017 года пройдут под влиянием атлантического циклона и его атмосферных фронтов. Будет снежно, скользко и тепло – температура повысится до отметки плюс 2 градуса.

Морозы до минус 20 градусов вернутся в Москву в новогодние каникулы https://t.co/agNePTOXQW … pic.twitter.com/W1cRUdzLXS — Олег Анатольевич (@dolg132004) 28 декабря 2016 г.

Ситуация резко изменится уже ночью 3 января, когда с севера начнет проникать холодный арктический воздух. На улице будет от минус 5 до минус 10 градусов, а днем – от 3 до 8 градусов мороза. В последующие каникулярные праздничные дни в московский регион придет настоящая русская зима с традиционно морозной погодой.

Столбик термометра 4 января опустится ночью до 12-17 градусов ниже ноля, днем будет минус 8 – минус 13 градусов. А на следующий день ночью похолодает до минус 15 – минус 20 градусов, днем – до 12-17 градусов.