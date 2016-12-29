В Минобороны избавляются от наследия Сердюкова

Министерство обороны упразднило так называемых офицеров-сержантов – младших офицеров, назначенных на должности сержантов и старшин. Несколько лет назад такую кадровую реформу провел бывший министр обороны Анатолий Сердюков.

При проведении военной реформы в 2008-2012 годах администрация министерства приняла решение о кардинальном сокращении офицерского состава. В период с 2009 по 2010 год его численность упала с 335 тысяч до 150 тысяч человек, сообщает газета "Известия".



Попавшей под сокращение части младших офицеров, в основном выпускникам военных университетов, предложили уволиться в запас или занять должности сержантов. Однако в ряде случаев они становились даже не заместителями командира взвода, а простыми стрелками и пулеметчиками.

Таким образом, при Анатолии Сердюкове в подчинении ведомства образовалось ядро из десяти тысяч "офицеров-сержантов". На эту проблему обратили внимание после переназначения главы Минобороны. Заместитель действующего министра Николай Панков заявил, что сейчас ситуация нормализовалась.

"До конца года оставшиеся офицеры будут переназначены. Есть планы строительства вооруженных сил и увязанные с ними вопросы комплектования офицерских должностей. Это гарантирует каждому выпускнику военного вуза назначение на соответствующую его званию и навыкам должность", – заявил Николай Панков.

"Вместе с этим пришло понимание и того, что прошлая практика замещения сержантских должностей офицерами во многих случаях себя не оправдывает", – дополнил его мысль редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховский. "Вызвано это тем, что в армию в массовом количестве поступает современная техника и вооружение. Появились автоматизированные системы управления, для обслуживания и работы на которых нужны специалисты иного уровня: с высшим образованием, специальной подготовкой. Именно поэтому некомплект офицеров пытаются восполнить всеми возможными способами", – заключил Мухаровский.

Напомним, что сейчас личный состав военных сил России укомплектован на 93% – это около 930 тысяч человек. Среди них 384 тысячи – солдаты и сержанты, 270 тысяч – срочники, 225 тысяч – офицеры.