Лужкова отпустили из больницы

Новый год Юрий Лужков сможет встретить в семейном кругу. Экс-мэра столицы выписали из Боткинской больницы, куда он был госпитализирован на прошлой неделе.

О том, что Юрий Лужков покинул стены Боткинской больницы, сообщили представители медицинского учреждения. "Лужкова выписали еще в понедельник, 26 декабря, поскольку состояние его здоровья полностью нормализовалось", – рассказал источник в больнице "Интерфаксу".

Эту информацию также подтвердили в пресс-службе экс-мэра: "Лужков чувствует себя хорошо и покинул больницу". Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя бывшего столичного главы, новогодние праздники он проведет в кругу родных и близких.

Ранее Юрий Лужков заявил, что уже в понедельник, 26 декабря, намерен завершить лечение в Боткинской больнице. Как писали Dni.Ru, бывший московский мэр рассказал журналистам, что в настоящее время после перенесенного им вирусного воспаления легкого он чувствует себя нормально. По словам Лужкова, он не собирается залеживаться в больнице и уже 27 декабря планирует улететь с семьей на горнолыжный курорт.

Напомним, 23 декабря Юрию Лужкову стало плохо во время деловой встречи в МГУ имени Ломоносова. Как писали Dni.Ru, он неожиданно потерял сознание после приема сильнодействующего препарата.

Между тем "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы сообщал, что во время экстренной госпитализации бывшего столичного градоначальника вывели из состояния "клинической смерти". Позже сам Лужков назвал эти сообщения "полным бредом". По его словам, у него диагностировали небольшое воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции.

