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ОП предложила узаконить донабор в наблюдательные комиссии
Предложения Общественной палаты России будут сформулированы до конца декабря, заявил Александр Бречалов. По словам секретаря ОП, решение было принято по итогам его встречи с председателем Совета по правам человека Михаилом Федотовым и уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.
"В начале января в рамках заседания рабочей группы совместно с представителями СПЧ и Уполномоченного по правам человека мы обсудим данные поправки и будем обращаться в Государственную думу", – сообщил Бречалов.
По словам секретаря ОП, палата понимает всю значимость института общественных наблюдательных комиссий. Именно в связи с этим и появилось предложение внести поправки в федеральный закон, в которых будет прописана процедура донабора в ОНК. Бречалов заметил, что в действующей редакции закона такая норма не закреплена.
Как сообщалось в ноябре 2016 года, Общественная палата и Совет по правам человека при президенте выработали механизм донабора в состав региональных общественных наблюдательных комиссий по контролю за местами принудительного содержания. Как подчеркнул председатель СПЧ Михаил Федотов, в законе об общественном контроле нет оснований для довыборов, но есть дополнительное выдвижение кандидатур, если комиссия сформирована в ненадлежащем составе. В связи с этим была предложена следующая процедура: рабочая группа Общественной палаты принимает решение о донаборе, комиссия ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК готовит для совета палаты рекомендации по численности комиссий в 43 регионах, а совет принимает решение об установлении квот. Теперь эти положения рекомендуется закрепить в законе.
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