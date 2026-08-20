Названы 5 опасных ошибок, которые лишат здоровья и разрушат жизнь в день Малинника 20 августа

С мистическим днем конца лета связано множество пугающих поверий.



Православная церковь 20 августа чтит память преподобного Пимена Многоболезненного и мученицы Марины. В народном календаре эта дата получила поэтичное, но тревожное название — день Пимена-Марины, или День Малинника. В это время лето делает еще один шаг к своему завершению, а природа начинает посылать людям первые явные сигналы о приближении осенней непогоды. В древности к 20 августа относились с особым почтением, соблюдая древние ритуалы и избегая опасных действий.

Что нужно сделать 20 августа

Наши предки посвящали этот день добрым делам и заботе о ближних. Преподобный Пимен с рождения был тяжело болен, поэтому в его день память принято чествовать милосердием. На Руси 20 августа считалось обязательным помогать немощным, бедным и сиротам. Людей угощали свежими фруктами, баловали выпечкой и делились с ними последней рубахой. Верили: чем больше добра сделаешь в этот день, тем крепче будет здоровье у всей семьи.

Вторая важная традиция дня — сбор последней летней малины. Отсюда и второе название праздника — Малинник. Хозяйки отправлялись в лес и сады, чтобы собрать остатки сладких ягод. Считалось, что именно 20 августа малина обладает мощной целебной силой. Из нее пекли пышные пироги, варили ароматное варенье и сушили ягоды на зиму. Насладиться малиновым пирогом в кругу семьи считалось верным способом привлечь в дом уют и богатство.

Также в день Пимена-Марины внимательно наблюдали за аистами. Поведение этих грациозных птиц считалось священным указателем. Если аисты начинали активно собираться в стаи и готовиться к перелету, люди понимали: тепло окончательно уходит, пора готовить теплую одежду.

Главные запреты дня Пимена-Марины

День 20 августа таит в себе немало скрытых угроз. Суеверные предки старались соблюдать жесткие табу, чтобы не навлечь на свой род проклятия и нищету.

Запрет на прогулки после заката. Самое главное и строгое правило дня — категорически нельзя выходить на улицу после захода солнца без крайней необходимости. В народе верили, что с наступлением темноты по улицам бродят тяжелые болезни и нечистая сила. Любой, кто рискнет прогуляться потемну, рискует подхватить опасный недуг или забрать на себя чужую беду. Запрет на обиду птиц. Ни в коем случае нельзя пугать, прогонять и тем более обижать аистов или других птиц. Указать на аиста пальцем считалось страшным грехом, за который судьба могла жестоко наказать — например, устроить в доме пожар или лишить человека урожая. Отказ в помощи. Если 20 августа к вам обратится за помощью больной, пожилой человек или нищий, отказывать им нельзя ни под каким предлогом. Черствость и скупость в этот день приведут к тому, что сам человек вскоре окажется на грани нищеты и столкнется с тяжелыми испытаниями. Спонтанные решения и смены планов. Не стоит в этот день принимать поспешные решения, менять работу, заключать важные финансовые сделки или отправляться в дальнюю дорогу. Любые экспромты 20 августа обречены на провал. Бытовые запреты. Вечером не рекомендуют проводить уборку, вытирать пыль и выносить мусор за порог. Вместе с сором из дома легко вымести финансовое благополучие и семейный лад.

Приметы на погоду

Природа 20 августа давала точнейшие подсказки о том, какими будут предстоящие осень и зима: