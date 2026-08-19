Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас

Один из самых почитаемых и светлых дней года таит в себе суровые запреты, нарушение которых, по поверьям предков, может навлечь на семью бедность и лишить защиты небес.

Православные христиане 19 августа отмечают великий праздник — Преображение Господне. В народном календаре этот день известен как Яблочный Спас, или Второй Спас. Это рубежный момент лета, когда природа совершает поворот к осени, а земля дает человеку свои самые сочные и спелые плоды. В древности верили, что 19 августа грань между небесным и земным мирами становится тонкой, поэтому любые слова, помыслы и действия обретают особую силу.

Что нужно сделать 19 августа

Главным символом праздника с давних времен выступает спелое яблоко. С самого утра верующие отправляются в храмы, чтобы освятить новый урожай плодов, а также колосья пшеницы, мед и другие дары природы. Считалось, что до освящения вкушать яблоки нового урожая категорически нельзя — это правило соблюдали неукоснительно.

С освященным яблоком связан один из самых популярных и действенных народных обрядов. Откусывая первый кусочек освященного плода, нужно загадать свое самое сокровенное желание и произнести про себя: "Что задумано — то исполнится, что исполнится — не минуется". Наши предки свято верили, что загаданное в этот момент обязательно сбудется в ближайшем будущем.

Яблочный Спас — это также праздник щедрости и милосердия. В этот день принято от всей души угощать фруктами и выпечкой близких, соседей, а в особенности — нищих, сирот и странников. Чем больше яблок человек раздаст окружающим 19 августа, тем более щедрой и благосклонной окажется к нему судьба в течение всего следующего года.

Главные запреты Яблочного Спаса

Народная мудрость накапливала правила поведения на праздник веками. Нарушение этих норм считалось тяжким грехом, способным притянуть в дом беды, болезни и финансовые невзгоды.

Тяжелая работа и уборка. В праздник категорически возбраняется шить, вязать, стирать, строить, делать ремонт и проводить генеральную уборку в доме. В народе говорили: "Кто на Яблочный Спас шить будет — тот до конца дней слезы льет". Единственный допустимый труд — это сбор урожая и приготовление праздничных блюд. Убийство насекомых. Это одна из самых необычных, но важных примет дня. На Яблочный Спас нельзя прогонять или убивать насекомых, даже если вам на руку села обычная муха или муравей. Существует поверье: если 19 августа на человека дважды сядет муха, его ждет невероятный финансовый успех и большая удача на весь год. Ссоры и негатив. Праздник выпадает на период строжайшего Успенского поста. Категорически запрещено ругаться, сквернословить, таить обиду, желать кому-либо зла и завидовать. Любой негатив, выплеснутый в этот день, вернется к человеку в двойном размере. Ограничения в еде. Пост запрещает употребление мясных, молочных продуктов и яиц. Однако в честь великого праздника Преображения Господня делаются послабления: на стол разрешается подавать рыбные блюда, постную выпечку с яблоками, ягодами и немного красного вина.

Приметы на погоду

Наблюдения за природой 19 августа позволяли крестьянам с высокой точностью предсказывать характер предстоящей осени и зимы:

Какой Яблочный Спас — таким будет и весь январь.

Сухой и солнечный день обещает теплую, бездождливую осень и суровую, морозную зиму.

Если 19 августа идет сильный дождь — осенние месяцы будут ненастными и сырыми.

Ясная и бесснежная погода в праздник предвещает суровую зиму с трескучими морозами.

Если к этому дню листья на деревьях уже начали желтеть — совсем скоро ударят первые осенние заморозки.

Вечером на Яблочный Спас люди традиционно выходили в поле или на высокие холмы, чтобы с песней проводить заходящее солнце. Это был трогательный ритуал прощания с летним теплом и встречи золотой осени.