Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа

Наши предки верили, что один-единственный неверный шаг в этот мистический день конца лета может обречь семью на вековую нищету и болезни.



Православная церковь 18 августа чтит память мученика Евсигния, а в народном календаре этот день прозвали Евстигнеем Житником. Это время, когда лето делает свой последний глубокий вздох перед первыми осенними холодами, а земля щедро делится своими главными сокровищами. Наши предки относились к этой дате с особым трепетом и священным ужасом, ведь именно сейчас решалась судьба зимних запасов и семейного благополучия.

Охота за космическим богатством

Главной интригой дня для каждого крестьянина становились поиски особого природного талисмана. Если человеку везло найти на поле стебель, на котором одновременно созрело сразу несколько колосков (в идеале — двенадцать), считалось, что он буквально ухватил удачу за хвост. Такую уникальную находку называли "житным кустом" или "житрушкой".

Ее бережно приносили домой и ставили в самый почетный угол, прямо под иконы. Люди верили, что этот скромный пучок соломы обладает мощнейшей финансовой энергетикой. Он был способен притянуть в дом большие деньги, уберечь хозяев от сглаза и сделать так, чтобы закрома никогда не пустовали. В наше время этот ритуал можно легко адаптировать: найдите красивый колосок во время прогулки за городом и принесите его домой, думая о материальном благополучии.

Жесткие запреты

День Евстигнея Житника окружен суровыми табу, нарушать которые наши прадеды не решались ни при каких обстоятельствах. В этот день категорически запрещалось петь по дороге на работу или во время сбора урожая. Считалось, что веселые песни оскорбляют землю-кормилицу, и в наказание она может лишить человека достатка на весь следующий год.

Еще один строжайший запрет касается приема пищи на открытом воздухе. Если вы решите устроить пикник или просто перекусить прямо в поле, саду или в огороде, то, по поверьям, весь собранный урожай побьет гниль или уничтожат прожорливые грызуны.

Также 18 августа нельзя хвастаться своими победами, красотой или накоплениями. Сглаз в этот день работает моментально: стоит только заявить о своем успехе, как судьба тут же отберет все до последнего рубля.

Луковый ритуал для железного здоровья

Наши предки знали толк в народной медицине и 18 августа устраивали настоящий луковый пир. В этот день полагалось есть сырой репчатый лук с солью и черным хлебом, запивая все это ядреным домашним квасом. Считалось, что такое простое, но мощное блюдо моментально очищает кровь, изгоняет из тела любые хвори и надежно защищает от сезонных простуд на год вперед.

Кроме того, связки свежего лука развешивали по всему дому. Резкий запах должен был отпугнуть злых духов и очистить энергетику жилища после тяжелых полевых работ. Если вы хотите укрепить иммунитет и защитить свой дом от накопившегося негатива, обязательно добавьте лук в свой рацион в этот вторник.

Приметы погоды

Природа 18 августа буквально кричит о том, каким будет предстоящий зимний сезон. Стоит внимательно присмотреться к деталям вокруг нас: