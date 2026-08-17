Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей

17 августа – день Авдотьи Малиновницы, которую в старину также нарекли Авдотьей Огуречницей или Сеногноем.



В церковном календаре эта дата посвящена памяти преподобномученицы Евдокии Римляныни. В славянской традиции этот день считался роковым рубежом: лето окончательно сдавало свои позиции, ночные туманы становились холодными, а предки торопились убрать с полей остатки сена и созревшие овощи, чтобы не потерять урожай.

Наши предки свято верили, что 17 августа природа щедро раздает свои последние теплые дары. Это лучшее время для укрепления здоровья, защиты жилья от нечистой силы и проведения древних ритуалов на привлечение богатства.

Сладкий символ

Главной героиней этого дня выступает спелая садовая малина. К 17 августа в садах дозревали самые сладкие, алые ягоды, впитавшие в себя всю силу летнего солнца. В старину верили, что малина, собранная на Авдотью, обладает волшебными свойствами: она способна исцелять от тяжелых недугов, дарить женщинам невянущую молодость и сохранять страсть в браке.

Девушки 17 августа обязательно умывались росой со сбора малиновых листьев, а хозяйки пекли пышные пироги с ягодной начинкой. Существовал важный ритуал: если съесть угощение из малины всей семьей за одним столом, в дом надолго придут мир, согласие и финансовое процветание.

Второе название праздника — Огуречница — связано с уборкой последних огурцов. После 17 августа эти овощи перестают расти, становятся горькими и теряют сочность. Хозяйки спешили засолить последние зеленцы в бочках. При этом существовал верный заговор: при засолке огурцов на дно банки клали сушеный листик дуба и проговаривали мечту о богатстве, чтобы деньги в кошельке водились так же густо, как хрустящие огурчики в кадке.

Главный запрет 17 августа

Несмотря на щедрый характер праздника, день требует строгого соблюдения вековых правил. Одно неверное действие 17 августа способно полностью разрушить привычный уклад и притянуть тяжелые испытания.

Главный и самый опасный грех дня — категорически нельзя отдавать, продавать или дарить свои личные вещи, особенно одежду и обувь. Вместе со свитером или платьем 17 августа вы своими руками отдаете чужому человеку свою удачу, здоровье и финансовое благополучие. Ваша щедрость в этот день обернется настоящим проклятием для дома.

Нельзя брать и давать деньги в долг. Считается, что любые финансовые операции на Авдотью притянут к вам затяжную нищету, долги и крупные убытки.

Запрещается ругаться, устраивать сцены ревности и сквернословить. Любая ссора, вспыхнувшая 17 августа, затянется на целый год и может привести к окончательному разрыву отношений.

Нельзя лениться и спать до полудня. Авдотья любит трудолюбивых, поэтому активная работа в саду или на кухне привлечет в дом процветание.

Под строгим табу находится небрежное отношение к сену и урожаю. На Руси говорили: "На Авдотью тучи — сено сгноят". Если вовремя не укрыть сухую траву от дождя, можно остаться без корма для скотины на всю зиму.

Приметы погоды на Авдотью Малиновницу

Природа 17 августа давала предкам точнейшие подсказки о предстоящих осенних и зимних месяцах: