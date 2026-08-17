Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех

Молодая невестка Наташи Королевой заставила звездное семейство схватиться за голову из-за своей безумной и откровенной выходки.



Наследник знаменитой певицы Архип Глушко долго искал ту самую, пока его сердце окончательно не покорила яркая красавица Мелисса. Правда, у девушки на момент знакомства было весьма специфическое портфолио — она профессионально танцевала на пилоне в ночных клубах и зарабатывала этим на безбедную жизнь. Такой расклад категорически не устроил главу семейства, брутального Сергея "Тарзана" Глушко, который сам прошел этот путь и знал все подводные камни индустрии. Свекор поставил жесткий ультиматум: либо Мелисса навсегда бросает шест и завязывает с раздеванием за деньги, либо свадьбы Архипу не видать как своих ушей.

Влюбленная по уши Мелисса без раздумий согласилась на все требования влиятельной родни. Как только условия ультиматума были выполнены, молодым наконец дали зеленый свет на регистрацию отношений. Долгожданное торжество состоялось в Санкт-Петербурге.

После свадьбы Королева проявила себя как невероятно заботливая и щедрая свекровь. Певица решила полностью переформатировать невестку и сделать из нее настоящую светскую львицу. Первым делом исполнительница хита "Желтые тюльпаны" отвела девушку к лучшим стоматологам, где Мелиссе провели сложнейшую и безумно дорогую операцию по исправлению прикуса и изменению формы челюсти. После этого Наташа начала активно продвигать родственницу в отечественном шоу-бизнесе: брала ее с собой на гастроли, показывала страну и даже затащила на популярное телевизионное шоу, где они в паре боролись за внушительный денежный приз.

Казалось, Мелисса окончательно превратилась в примерную домашнюю девочку и примерную жену. Но на днях невестка Королевой устроила дерзкую провокацию, которая повергла в шок даже видавшую виды свекровь. Красавица забралась на опасную смотровую площадку с видом на мегаполис и устроила там максимально откровенную фотосессию. Перед камерой жена Архипа позировала в вызывающем черном корсете, едва удерживающем пышную грудь, поверх которого накинула лишь легкий цветастый халатик.

Выглядела Мелисса невероятно горячо, обнажив аппетитные формы на высоте птичьего полета. Заметив эти кадры в социальных сетях, Наташа Королева первой прибежала в комментарии. Судя по всему, у звездной свекрови едва не случилось предынфарктное состояние от такой высоты и уровня откровенности. Известная артистка не сдержала эмоций и публично отчитала невестку за то, что ту постоянно тянет на опасный экстрим.

Однако простые обыватели оказались куда жестче звездной родственницы. В Сети мгновенно разразился скандал. Подписчики принялись стыдить молодую жену, напоминая ей о новом статусе и приличиях. Поклонники уверены, что замужней даме из уважаемой творческой династии негоже светить телом на публике. В комментариях под снимками люди начали открыто интересоваться, как на подобные вольности смотрит сам Архип. Многие интернет-пользователи с грустью констатировали, что бывшую стриптизершу невозможно изменить никакими запретами, а ее дерзкое прошлое все равно прорывается наружу вопреки воле звездной семьи.