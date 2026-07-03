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"Я кайфую оттого, что и в 60 лет могу выбирать": Наталья Штурм завела молодого любовника в Африке

"Я кайфую оттого, что и в 60 лет могу выбирать": Наталья Штурм завела молодого любовника в Африке
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Празднование юбилея известной российской певицы на берегу Атлантического океана обернулось бурным романом, который заставил содрогнуться отечественный шоу-бизнес.

Наталья Штурм решила доказать всей стране, что возраст — это лишь цифра в паспорте, а настоящая страсть не знает границ и предрассудков. Свой личный юбилей исполнительница легендарного хита "Школьный роман" отпраздновала не в душной Москве, а на живописном побережье Кейптауна. Однако главным подарком для звезды стали не экзотические пейзажи ЮАР, а знойный темнокожий красавец по имени Кейси, с которым артистка закрутила бурный курортный роман.

Светская львица сама спровоцировала волну слухов, выложив в социальные сети серию интригующих снимков. На кадрах Наталья нежно обнимает статного афроамериканца и кокетливо чокается с ним бокалами. Поклонники тут же зашептались: неужели сердце рыжеволосой бестии снова занято? Журналистам удалось выяснить подробности этого знакомства, которое началось как банальный сюжет для голливудской мелодрамы.

Оказалось, судьба свела влюбленных самым прозаичным образом. Наталья просто вызвала такси, чтобы добраться до пляжа, а за рулем автомобиля сидел Кейси. Певица сразу обратила внимание на фактурного водителя, оценив гладкость его кожи и атлетическое телосложение. Мужчина тоже не остался равнодушным к русской красавице. Уже на следующий день он разыскал контакты Штурм, и между ними вспыхнула настоящая искра.

Темнокожий ухажер быстро перешел к решительным действиям. Он окружил Наталью заботой, осыпал комплиментами и даже выразил готовность бросить все и уехать вслед за своей королевой в холодную Россию. Впрочем, умудренная опытом певица не спешит строить иллюзии и примернять фату. Будучи опытным телевизионным экспертом, Штурм трезво оценивает перспективы этого мезальянса.

"Конечно, хочется, чтобы тебя любили. Женщина до последнего верит в чистую и светлую любовь. Но я, как телевизионный эксперт со стажем, мало верю в любовь африканца с белокожей женщиной", — размышляет знаменитость.

Тем не менее, Наталья признается, что получает колоссальное удовольствие от происходящего. Имея за плечами взрослых детей, внуков и внушительный багаж прошлых разочарований, она наконец-то может позволить себе жить без оглядки на общественное мнение.

"Я кайфую оттого, что и в 60 лет могу выбирать, с кем мне жить, с кем спать и чем себя утешить. Я многое могу рассказать российским женщинам, чтобы они почувствовали себя любимыми, без заморочек. Мужчины перестают заниматься "кексом", кругом повальное одиночество и вирт. Значит, нам, женщинам, надо самим искать выход из ухудшающейся демографической ситуации..." — откровенно заявляет звезда.

Наталья не скрывает своего восхищения Кейси, противопоставляя его российским мужчинам. Прошлый опыт певицы на шоу "Свадьба вслепую" в 2025 году закончился полным крахом именно из-за лени и пассивности ее экранного супруга.

"Мужчины-афроамериканцы очень выносливые, покорные и воспитанные. Они обладают чувством собственного достоинства. Это другие личности, в отличие от европейцев или азиатов. И мы никогда не поймем, о чем они думают. Я считаю, что нам в России нужны такие мужчины. Они работоспособны и терпеливы", — резюмирует певица.

Шоу-бизнес в Telegram

3 июля 2026, 09:32
Наталья Штурм. Фото: Youtube / @SvetskayaHronika
Starhit✓ Надежный источник

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