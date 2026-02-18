Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Четверг 19 февраля

Четверг 19 февраля

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день "И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении "Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле
Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна

Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна
1980

Очередная порция рассекреченных документов из США произвела эффект разорвавшейся бомбы, доказав, что щупальца самой скандальной преступной сети дотянулись до верхушки отечественного шоу-бизнеса.

Казалось, что громкое дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми и создании преступной схемы с участием несовершеннолетних, касается только голливудских селебрити и британских принцев. Однако новые данные, опубликованные Telegram-каналом SHOT, раскрывают неожиданные подробности: в "черной книжке" и переписках преступника фигурируют имена, знакомые каждому россиянину.

Алла Пугачева

Самой громкой находкой стало упоминание Примадонны российской эстрады. Как выяснилось, Алла Пугачева рассматривалась как одна из приоритетных целей для личной встречи с Эпштейном.

Список "самых известных женщин России" для финансиста составил Борис Николич, бывший советник Билла Гейтса. Он отправил Эпштейну письмо с интригующим заголовком "Миссия выполнена для некоторых", где подробно проанализировал кандидатуры потенциальных гостей. Пугачева значилась там как "самая популярная женщина России".

Однако судьба уберегла певицу от сомнительного знакомства по весьма прозаичной причине. Эпштейн лично изучил досье и не одобрил ее кандидатуру. Артистка попросту не понравилась миллионеру, поэтому приглашение ей так и не поступило.

"Иванушки"

Еще более шокирующая деталь касается популярной группы "Иванушки International". В материалах дела всплыли показания одной из девушек, знакомых с Эпштейном. Она рассказала странную историю из 1995 года.

По словам свидетельницы, на одном из концертов к ней, тогда еще шестилетней девочке, подошел 24-летний юноша-модель. Молодой человек пообещал жениться на ней, "когда она вырастет". Спустя несколько месяцев этот загадочный "жених" присоединился к составу группы "Иванушки". Авторы расследования утверждают, что речь идет о бессменном лидере коллектива Кирилле Андрееве.

Вечеринки на Кубе и свидание с супермоделью

Документы раскрывают и другие несостоявшиеся или планируемые встречи с российскими звездами:

  • Тимур Бекмамбетов. Знаменитый режиссер должен был стать VIP-гостем на закрытой вечеринке на Кубе в 2017 году. Мероприятие позиционировалось как двухдневный семинар для "выдающихся новаторов" по изучению механизмов гениальности.
  • Ирина Шейк. Эпштейн проявлял настойчивый интерес к российской супермодели. Его ассистентка Лесли Грофф связывалась с друзьями Ирины, чтобы узнать, свободна ли она 14 февраля 2012 года. Состоялась ли встреча в День всех влюбленных — история умалчивает.

Дружба с подельницей и политические досье

Некоторые российские знаменитости были знакомы с окружением Эпштейна лично. Бизнесмен Умар Джабраилов подтвердил, что поддерживал дружеские отношения с Гислейн Максвелл — главной помощницей финансиста, ныне осужденной за организацию преступлений. В архивах найдена их переписка от 2001 года, где обсуждаются встречи в Лондоне и возможный визит Эпштейна в Россию.

Не обошлось и без политики. Имя Владимира Жириновского неоднократно встречалось в статьях, которые Эпштейн получал по почте для изучения ситуации в РФ. А самым курьезным "фигурантом" файлов стал... Владимир Ленин. В документах Минюста США обнаружили мем с логотипом Louis Vuitton, подписью "Vladimir Lenin" и фотографией знаменитого чемодана-павильона на Красной площади.

Миллионы страниц и тайны за закрытыми дверями

На данный момент Министерство юстиции США завершило публикацию материалов по этому делу. СМИ сообщают, что ведомство обнародовало около 3,5 млн страниц из общего архива в 6 млн файлов. Представители Минюста заявили, что полностью выполнили требования закона о прозрачности.

Однако оставшаяся часть документов — почти половина — так и осталась засекреченной. Официально это объясняют наличием дубликатов, юридическими ограничениями и необходимостью защиты жертв преступлений. Такое решение вызвало волну критики со стороны правозащитников и политиков, которые уверены, что в неопубликованных файлах могут скрываться имена еще более влиятельных персон. Принципы финансовой грамотности и осторожности теперь актуальны не только в бизнесе, но и в выборе круга общения для мировых звезд.

18 февраля 2026, 11:11
Фото: freepik.com
Telegram @shot_shot✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Владимир Вольфович Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день
Подробности громкого дела встряхнули Британию. Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении
Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности. Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня.

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе
Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью. В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля.

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике
Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования. Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки.

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие
Мало кто знает, что обычный завтрак в середине февраля может стать мощным оберегом, который притянет в дом гармонию и защитит близких от раздоров. В народном календаре 19 февраля отмечается день Вукола Телятника.

Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле

Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле
Многие привыкли винить смартфоны в плохом зрении, но недавнее открытие исследователей из Университета штата Нью-Йорк может полностью перевернуть наше представление об этой проблеме. Мир охватила настоящая эпидемия близорукости.

