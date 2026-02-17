"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни

Известная актриса и супруга композитора Игоря Николаева долго хранила молчание, но теперь решила открыто заявить о серьезной угрозе, которая преследует ее годами.



Жизнь в свете софитов часто кажется безоблачной, однако за красивыми кадрами в соцсетях порой скрываются настоящие драмы. 43-летняя Юлия Проскурякова призналась, что ее повседневность превратилась в испытание на прочность. Как выяснилось, артистка устала жить в постоянном страхе и тревоге, которые не отпускают ее уже пятый год подряд.

Кто мешает жить звезде

Проблема оказалась гораздо серьезнее обычного навязчивого внимания фанатов. С 2021 года Юлию буквально терроризирует один и тот же человек, который проявляет поразительную изобретательность. По словам Проскуряковой, этот сталкер постоянно меняет маски и имена, чтобы втереться в доверие к ее окружению.

Список имен и ролей преследователя впечатляет:

Он представлялся Богданом Узовым и Олегом Воронковым;

Выдавал себя за женщину по имени Анна Кузьмина;

В последнее время называет себя Вячеславом и выдает за успешного сценариста.

Злоумышленник звонит и пишет друзьям, коллегам и знакомым актрисы. Чтобы вызвать сочувствие или интерес, он представляется то инвалидом, то преданным поклонником, то профессионалом из киноиндустрии. Юлия уверена: человек серьезно болен и его цели могут быть гораздо опаснее, чем простое желание получить автограф.

Почему проблему нельзя решить одним звонком

Многие поклонники в комментариях под постом Юлии в соцсетях сразу посоветовали ей обратиться в правоохранительные органы. Однако ситуация зашла в тупик из-за юридических тонкостей. Актриса пояснила, что доказать факт преследования в рамках закона крайне сложно.

Главная трудность заключается в полной анонимности сталкера: у Юлии нет ни его реального адреса, ни постоянного номера телефона. Постоянная смена личностей позволяет преследователю оставаться неуловимым, а отсутствие прямых угроз физической расправы делает обращение в прокуратуру формально необоснованным.

Реакция близких и фанатов

Подписчики Проскуряковой всерьез обеспокоены ее безопасностью. Многие призывают на помощь ее знаменитого супруга Игоря Николаева, надеясь, что его связи и возможности помогут остановить анонима.

"Юля, будьте осторожнее. Действительно, неадекват какой-то", — пишут сочувствующие фолловеры, отмечая, что жить в таком напряжении годами — огромный стресс для психики.

На данный момент Юлия призывает всех своих знакомых к максимальной бдительности. Она опубликовала скриншоты переписок со сталкером, чтобы предупредить коллег и друзей о мошеннике, который продолжает искать новые способы подобраться к ней поближе.