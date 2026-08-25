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Вторник 25 августа

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Губин вернулся: превозмогая адские боли, тяжелобольной кумир 90-х сделал заявление

Губин вернулся: превозмогая адские боли, тяжелобольной кумир 90-х сделал заявление
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Андрей Губин, годами скрывавшийся от публики и боровшийся с неизлечимым недугом, готовит оглушительный камбэк, который перевернет отечественную эстраду.

Поклонники уже давно потеряли надежду услышать новые творения кумира миллионов россиян. После сумасшедшего успеха в 90-х и "нулевых" артист внезапно исчез с радаров. Он уехал в Египет, пытался найти покой и сбежать от выжигающего публичного внимания. Однако затишье затянулось на долгие годы. И вот, наконец, из музыкального закулисья пришла сенсационная новость: Андрей Губин снова триумфально пишет музыку.

В своей московской студии артист доводит до идеала аранжировку нового потенциального суперхита. Название у трека интригующее и даже роковое — "Харакири". Это первая авторская работа Губина с далекого 2004 года, когда свет увидела композиция "Время романтиков".

К огромному сожалению фанатов, сам Андрей больше не может выходить на сцену и петь. Виной тому — тяжелая левосторонняя прозопалгия. Это коварное и пока неизлечимое заболевание нервной системы, вызывающее мучительные, практически невыносимые спазмы и лицевые боли. Болезнь стала страшной расплатой за безумный график 90-х: бесконечные гастроли, работа на износ, хроническое недосыпание и постоянный стресс буквально подкосили здоровье любимца публики.

Недавно мэтр Игорь Крутой попытался вернуть артиста к публике. На фестивале "Новая волна" в честь 50-летия Губина был организован грандиозный трибьют-концерт. По условиям контракта за солидный гонорар музыкант должен был исполнить всего одну песню. Но даже этот единственный выход сорвался в самый последний момент — страшные лицевые приступы просто не оставили шанса.

Поняв, что голос больше не подчиняется, Андрей Викторович принял волевое решение. В 50 лет он официально начинает совершенно новый этап в карьере — теперь исключительно как автор и продюсер.

Свой новый шлягер "Харакири" Губин решил отдать молодому бойз-бэнду "Жара". Связь между музыкантами возникла случайно. Трое дерзких парней сами вышли на легенду 90-х с просьбой перепеть его бессмертный хит "Девушки как звезды". Андрей не просто дал добро на ремейк, но и предложил им абсолютно свежий материал. Ребята из "Жары", разумеется, схватились за такой шанс обеими руками.

Официальный релиз трека "Харакири" намечен на 28 августа на всех ведущих российских музыкальных платформах. Похоже, у молодежного коллектива есть все шансы взлететь на вершины чартов под руководством маэстро.

Сам Губин откровенно признается, что сработаться с ним — задача не из легких:

"Я очень въедливый человек, перфекционист, поэтому со мной не все музыканты готовы работать. Но в группе "Жара" подобрались хорошие, симпатичные ребята — настоящий "европейский стандарт". Но, как сказал бы Игорь Матвиенко: "Ребята перспективные, но многое будет зависеть от материала". Поэтому хочу пожелать участникам "Жары" найти эти песни. В своей версии "Девушек..." они чуть ускорили темп, добавили рэп. Я люблю рэп. Получилось, на мой взгляд, неплохо, не старомодно. И, кстати, я продолжаю писать новые треки. Хотя, конечно, не каждый день что-то рождается..."

Возвращение легенды уже стало самым обсуждаемым событием уходящего лета. И пусть сам Губин пока остается за кулисами, его новая музыка снова готова покорять миллионы сердец.

Шоу-бизнес в Telegram

25 августа 2026, 09:41
Андрей Губин. Фото: Youtube / @sobchak
"Российская газета"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что стало с Андреем Губиным

Андрей Губин в настоящее время меньше поет, но чаще появляется на ток-шоу.
Артист утверждает, что устал от повышенного внимания.
А недавно объявился парень, который назвал себя внебрачным сыном Губина.
Когда-то Андрей Губин был любимцем девчонок.
У него был манкий взгляд и очаровательная улыбка.
Губин был невероятно популярен благодаря таким песням как "Птица", "Лиза", "Танцы".
Он не только пел, но и писал песни.
Губин тщательно следил за модой.
От него без ума были и коллеги по сцене (с Жанной Фриске).
Да и сейчас Андрея поддерживают артисты (с певицей Юлией Береттой).
Андрея любят девушки.
Впрочем, и парни тоже.
Сейчас у Андрея абсолютно затравленный, потерянный взгляд.
Тем не менее, Андрей тщательно следит за собой.

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