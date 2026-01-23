Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой

Модель Анастасия Решетова сообщила о своей помолвке. Это событие произошло накануне 30-летия знаменитости, отдыхающей на Мальдивах.

На свежих снимках Решетова показала помолвочное кольцо с крупным камнем. "Да", — лаконично подписала публикацию Анастасия.

При этом личность ее будущего супруга модель предпочла не раскрывать. Судя по всему, предложение руки и сердца было сделано во время романтического путешествия, приуроченного ко дню рождения Анастасии.

В своем телеграм-канале она поделилась впечатлениями о поездке. "Встретить мой день рождения на Мальдивах было лучшим решением ever. Не люблю большие громкие праздники. Самое лучшее – это быть наедине с природой и любимыми людьми. Завтра буду чуток старше, надеюсь и умнее", — цитирцет бывшую избранницу Тимати женский журнал Клео.ру.

Стоит отметить, что для Решетовой это станет первым официальным браком. Ранее она состояла в длительных отношениях с рэпером Тимати, от которого в 2019 году родила сына Ратмира. Несмотря на то, что пара была вместе несколько лет, до свадьбы дело так и не дошло. После расставания экс-возлюбленные сохранили общение ради общего ребенка и продолжили идти своими путями.

В последние годы личная жизнь Анастасии оставалась закрытой темой для обсуждения. Осенью прошлого года она впервые подтвердила, что находится в серьезных отношениях, отметив, что ее избранник знаком с сыном и давно присутствует в ее жизни.