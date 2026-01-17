Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию

Принц Гарри и Меган Маркл в последние годы находились на расстоянии от королевской семьи. Теперь появились данные о том, что они могут вернуться в Великобританию.

По информации британского издания Daily Beast, пара рассматривает возможность прервать свое добровольное изгнание. Это событие может произойти уже этим летом, если принц Гарри сможет обеспечить себе и Меган государственную охрану.

Согласно данным источников, близким к королевской семье, Меган Маркл планирует посетить Великобританию в июле. Она будет участвовать в подготовке к Invictus Games — спортивным соревнованиям для раненых военнослужащих, которые были основаны принцем Гарри. Эти игры стали важным проектом для герцога, и его желание участвовать в их организации может стать одним из факторов возвращения пары на родину.

Однако возвращение Меган и Гарри связано не только с спортивными мероприятиями. Издание The Sunday Times сообщает, что в настоящее время принц Гарри ведет переговоры о государственной охране для себя и своей супруги.

Изменения в пиар-команде принца Уильяма также могут быть связаны с возможным возвращением Гарри и Меган. Как сообщает The Mail on Sunday, Уильям нанял кризис-менеджера Лизу Рейвенскрофт, что может свидетельствовать о подготовке к потенциальным сложностям, связанным с визитом братьев. Принц Уильям долгое время считался главным противником Гарри в королевской семье. Такая перестановка может указывать на необходимость более эффективного управления имиджем.

Принц Гарри является младшим сыном короля Карла III. В 2020 году вместе с Меган Маркл он решил отказаться от своих обязанностей в качестве старших членов королевской семьи. Пара переехала в США, где начала новую жизнь вдали от королевских обязанностей. В своих интервью и мемуарах они открыто говорили о травле со стороны прессы и намекали на расистские высказывания со стороны некоторых членов королевской семьи в адрес Меган.