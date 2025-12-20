Меган Маркл и принц Гарри нашли способ тайно зарабатывать на своей популярности

После своего решения покинуть королевские владения и начать новую жизнь в США Принц Гарри и Меган Маркл нашли способ зарабатывать на своей популярности.

Стало известно, что пара тайно организовала аукцион, на котором можно выиграть возможность провести вечер в их компании за внушительную сумму в 100 000 долларов с человека. По данным Daily Mail, ужин с Гарри и Меган не был широко анонсирован.

Предложение, вероятно, адресовано исключительно состоятельным людям, готовым заплатить за уникальный опыт общения с известными личностями. Деньги, полученные от этого ужина, пара планирует направить в свой благотворительный фонд. Эта организация была создана с целью поддержки различных социальных инициатив. Ранее она полагалась на анонимные пожертвования от состоятельных доноров.

Стоит отметить, что после "Мегзита" принц Гарри и Меган Маркл перестали быть работающими членами королевской семьи. Это значит, что они больше не обязаны следовать строгим правилам и традициям, которые ранее ограничивали их свободу действий.

Критики могут утверждать, что продажа ужинов с ними противоречит ценностям королевской семьи, однако Гарри и Меган уже давно выбрали свой путь. Они активно выступают за важные социальные проблемы и стараются использовать свою платформу для позитивных изменений.