Четверг 19 февраля

Четверг 19 февраля
Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом

Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом
3719

Оксана Самойлова раскрыла важные детали своего брачного договора с рэпером Джиганом на фоне их громкого развода.

Блогерша сообщила, что осознание необходимости разрыва отношений пришло к ней еще весной, однако юридические шаги были предприняты лишь спустя несколько месяцев. По ее словам, этот период стал для нее временем размышлений и окончательной оценки ситуации.

Самойлова отметила, что внутренний перелом произошел, когда она поняла: продолжать совместную жизнь с Джиганом больше невозможно. Несмотря на то что у них четверо детей, модель решила, что дальнейшее существование в браке не принесет счастья ни ей, ни супругу.

"Я психологически и физически уже была готова, но думаю, может, я немножко чокнулась, или мне, может быть, кажется, или… То есть я просто дала себе время еще понаблюдать и посмотреть", – цитирует жену Джигана телеканал "МУЗ-ТВ".

Одним из ключевых моментов в процессе развода стало наличие брачного контракта, подписанного в 2020 году. Этот документ заранее урегулировал вопросы раздела имущества, которое за годы совместной жизни стало довольно внушительным. Оксана подтвердила, что согласно условиям контракта, все активы остаются за ней.

Несмотря на то, что сейчас между супругами сохраняется спокойное общение, касающееся исключительно вопросов воспитания детей, Оксана не исключает возможности возникновения напряженности в будущем.

Многодетная мать считает, что основной конфликт может возникнуть позже, когда процесс развода станет более активным. Судебное заседание по делу о разводе назначено на середину января 2026 года, сообщает женский журнал Клео.ру.

Шоу-бизнес в Telegram

19 декабря 2025, 09:56
Оксана Самойлова. Кадр: YouTube-канал "Galich Ida"
Муз ТВ✓ Надежный источник

