Продажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается?

Последние месяцы имя Ларисы Долиной не сходит со страниц новостей, и поводы, мягко говоря, не самые радостные. Казалось, что общественный резонанс поутих, но, похоже, "эффект Долиной" перекинулся и на бизнес.



Когда имя большой звезды постоянно фигурирует в скандальных заголовках, это не может не отразиться на ее карьере. Громкая история, вызвавшая волну критики в сети, похоже, дала свои плоды. И свежая статистика продаж с одного из крупнейших маркетплейсов выглядит как прямое тому подтверждение.

На первый взгляд, картина удручающая. Кажется, что публика отвернулась от народной артистки.

Тревожные сигналы

Анализ продаж за последние месяцы показывает печальную тенденцию. Продажи физических носителей — виниловых пластинок и CD-дисков с песнями Долиной — упали практически до нуля. Ее музыка, которую когда-то заслушивали до дыр, оказалась невостребованной.

Еще один тревожный звонок — это скидки. На торговых площадках появились постеры с автографом певицы, которые продают с дисконтом до 95%. Это выглядит как отчаянная попытка избавиться от товара, который потерял свою ценность в глазах покупателей.

Но пока одни товары пылятся на полках, происходит нечто совершенно

От любви до иронии: картонная копия популярнее оригинала

Именно в тот момент, когда казалось, что все потеряно, статистика показала аномальный, взрывной рост спроса на другую продукцию.

Только вдумайтесь в эти цифры:

Продажи обычных постеров с певицей выросли на 650%.

Картонные фотомаски с ее лицом стали покупать на 500% чаще.

А ростовых кукол (фигур в полный рост) купили на 300% больше

Что это значит? Люди перестали покупать ее музыку, но начали в промышленных масштабах скупать ее картонные копии. Это не похоже на поведение обычных фанатов. Это что-то другое.

Новый "эффект Долиной": как певица превратилась в мем

Похоже, мы наблюдаем уникальный феномен. После недавних событий Лариса Долина из просто певицы превратилась в культурный символ, героиню народного фольклора, почти в мем.

Теперь покупка ее маски или картонной фигуры — это не про любовь к джазу. Это про иронию и причастность к громкой истории, которая у всех на слуху. Картонная Долина в углу комнаты — это уже не знак уважения к артистке, а скорее артефакт, отсылка к событиям, которые породили тот самый "эффект Долиной".

Так что падение продаж музыки — это не столько провал, сколько трансформация. Бренд "Лариса Долина" не умер, он просто переродился во что-то совершенно новое и непредсказуемое. И в этой новой, ироничной роли она, кажется, оказалась даже популярнее.