Не Прохор и не Шаляпин: 39-летний певец объяснил смену родного имени и фамилии по паспорту

Имя выпускника "Фабрики звезд-6" Прохора Шаляпина давно стало брендом. И сегодня мало кто помнит, что от рождения он был Андреем Захаренковым. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с 39-летним артистом об этих ономастических кульбитах.

Андрей Захаренков превратился в Прохора Шаляпина ровно двадцать лет назад. "Тогда еще не было МФЦ, я приехал в ЗАГС где-то в районе Рязанского проспекта, написал заявление на смену имени и фамилии, заплатил госпошлину и вскоре получил новый паспорт", – вспоминает Прохор.

Причем другие документы менять не пришлось. "Я тогда только приехал в Москву из родного Волгограда и еще не имел в столице ни квартиры, ни машины, – пояснил он. – В столице окончил отделение народного пения института М. М. Ипполитова-Иванова, но там диплом был еще на Захаренкова. Я потом пытался его поменять – сказали, что сложно. Впрочем, он никогда нигде мне не пригодился. А вот диплом академии Гнесиных, которую я окончил в 2003-м, получал уже на Шаляпина".

По словам Прохора, новое имя себе он выбирал по совету астролога – небесные светила говорили, как будет лучше для карьеры и личной жизни. "Мало кто знает, но моя вторая жена (брак длился с 3 декабря 2013 по начало 2015 года – Прим. ред.) Лариса Копенкина тоже официально сменила фамилию на Шаляпину и таковой по паспорту остается и по сей день".

"Сегодня никто из родных не зовет меня Андреем, – уверяет Прохор. – Последней была бабушка, но она умерла. Все понимают, что я – артист, что имя – моя сущность".