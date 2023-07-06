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Четверг 6 июля

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Не Прохор и не Шаляпин: 39-летний певец объяснил смену родного имени и фамилии по паспорту

Не Прохор и не Шаляпин: 39-летний певец объяснил смену родного имени и фамилии по паспорту
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Имя выпускника "Фабрики звезд-6" Прохора Шаляпина давно стало брендом. И сегодня мало кто помнит, что от рождения он был Андреем Захаренковым. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с 39-летним артистом об этих ономастических кульбитах.

Андрей Захаренков превратился в Прохора Шаляпина ровно двадцать лет назад. "Тогда еще не было МФЦ, я приехал в ЗАГС где-то в районе Рязанского проспекта, написал заявление на смену имени и фамилии, заплатил госпошлину и вскоре получил новый паспорт", – вспоминает Прохор.

Причем другие документы менять не пришлось. "Я тогда только приехал в Москву из родного Волгограда и еще не имел в столице ни квартиры, ни машины, – пояснил он. – В столице окончил отделение народного пения института М. М. Ипполитова-Иванова, но там диплом был еще на Захаренкова. Я потом пытался его поменять – сказали, что сложно. Впрочем, он никогда нигде мне не пригодился. А вот диплом академии Гнесиных, которую я окончил в 2003-м, получал уже на Шаляпина".

Фото: Дни.ру

По словам Прохора, новое имя себе он выбирал по совету астролога – небесные светила говорили, как будет лучше для карьеры и личной жизни. "Мало кто знает, но моя вторая жена (брак длился с 3 декабря 2013 по начало 2015 года – Прим. ред.) Лариса Копенкина тоже официально сменила фамилию на Шаляпину и таковой по паспорту остается и по сей день".

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

"Сегодня никто из родных не зовет меня Андреем, – уверяет Прохор. – Последней была бабушка, но она умерла. Все понимают, что я – артист, что имя – моя сущность".

6 июля 2023, 11:20
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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Вячеслав Манучаров. Фото: пресс-служба
Ирина Безрукова. Фото: пресс-служба
Дана Борисова и ее дочь Полина. Фото: пресс-служба
Родион Газманов. Фото: пресс-служба
Анна Калашникова и Роман Курцын. Фото: пресс-служба

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