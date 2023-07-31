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"Лучше налом": за концерт Орбакайте в России требуют 5 млн рублей

"Лучше налом": за концерт Орбакайте в России требуют 5 млн рублей
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Чтобы жить за океаном припеваючи, нужно иметь на это средства. Кристина Орбакайте не разменивается на мелочи.

Минувшие полтора года перевернули сознание многих звезд шоу-бизнеса. Алла Пугачева с мужем-иноагентом и маленькими детьми отправилась за Израиль, чтобы жить-поживать, да добра наживать. Кристина Орбакайте к тому времени уже хорошо устроилась в США, да и сын Никита со своей женой Аленой тоже рванули в Штаты за американской мечтой.

С недвижимостью у дочери Примадонны в России проблем нет, но оставаться она предпочитает все же за границей. Кормить себя ей все-таки надо, да и без работы кони дохнут, поэтому Кристина Орбакайте старается выступать, причем за большие деньги.

Правда, в Америке ее творчество оплачивается гораздо скромнее, чем в России-матушке. Так что наследница Аллы Пугачевой согласна провести в России закрытый концерт за большой гонорар, пишет ОСН.

Кристина Орбакайте птица высокого полета и ей не стыдно устанавливать высокие ценники. К тому же не все идет в карман. "Царьград" сообщает, сколько денег требуют за концерт белокурой красавицы — 5 миллионов рублей.

"Лучше налом, ведь за перевод артистка возьмет 10 бонусных процентов комиссией", — подмечает Mash.

Поскольку рубль ослабел по отношению к доллару, не исключено, что Кристина Орбакайте будет вынуждена умерить аппетиты, ведь народ не стремится тратить деньги на ветер. Как вариант, вместо вокала певица может заняться торговлей. Например, URA.RU пишет, что в перспективе запчасти для иномарок подорожают, значит, в этой сфере компетентные бизнесмены смогут неплохо заработать.

31 июля 2023, 09:51
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Mash• Требует проверки

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