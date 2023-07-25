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Вторник 25 июля

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"У него был спазм": Илона Броневицкая раскрыла причину госпитализации Стаса Пьехи

"У него был спазм": Илона Броневицкая раскрыла причину госпитализации Стаса Пьехи
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Илона Броневицкая откровенно рассказала, что происходило с ее сыном месяц назад.

По словам артистки, они постоянно находились на связи, и скорую помощь Стасу вызвала именно она. Причиной плохого самочувствия звезда считает переутомление, так как до этого мужчина долго не спал.

Дело было в субботу, именно поэтому скорая помощь доставила артиста в реанимацию, где дежурили врачи. Уже на следующий день певца перевели в палату терапии.

"Он просто реально очень устал: у него случился спазм", – рассказала Илона Броневицкая.

В больнице Стас Пьеха провел несколько дней, врачи провели обследование и пришли к выводу, что все хорошо. По словам артистки, перед выпиской сыну заявили, что у него сердце, как у спортсмена!

Илона Броневицкая пожаловалась на СМИ, которые выпустили новости с провокационными заголовками: мол, Стас Пьеха попал в реанимацию! По ее словам, именно так и рождаются слухи.

Напомним, в середине июня внук Эдины Пьехи в личном блоге опубликовал снимок из кареты скорой помощи. Он рассказал, что его госпитализировали. Позднее стало известно, что певца увезли в кардиореанимацию.

В медучреждении Стас Пьеха провел около недели. В личном блоге артист жаловался на строгий режим больницы и мечтал погулять.

25 июля 2023, 12:43
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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