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Среда 19 июля

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"Очень круто": Пьеха высказался о лечащейся от алкоголизма МакSим

"Очень круто": Пьеха высказался о лечащейся от алкоголизма МакSим
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Певица МакSим (Марина Абросимова) призналась в алкогольной зависимости. Сейчас она находится в клинике, где проходит лечение. Подобную драму в жизни пережил и Стас Пьеха. Он поддержал Марину за кулисами музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга".

"Великое дело на всю страну с достоинством сказать о своей проблеме, – говорит Стас. – Я в свое время поступил так же. Марина сейчас находится в правильном месте, и, я уверен, сможет справиться".

По признанию самого Стаса, с 12 и до 34 лет он был зависим. И в итоге настолько пристрастился к запрещенным веществам, что употреблял их даже дома при бабушке Эдите Пьехе. А порой просто переставал контролировать происходящее. Два года он боролся с зависимостью и в итоге одержал победу. А потом открыл собственную наркологическую клинику, куда пригласил специалистов высочайшего уровня, и стал помогать людям вернуться к нормальной жизни.

"Это очень круто, невероятно правильно и честно! И является большим примером для всех, кто у нас в стране боится лечь в клинику. У нас алкогольная зависимость есть у огромного количества людей, но это некая такая стигма, что нельзя это признать. Что женщины, что мужчины выпивают на регулярной основе и считают, что у них зависимости нет. До тех пор, пока не решат недельку не попить", – оценил Стас поступок Марины.

19 июля 2023, 11:40
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Стархит"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Alexander Keltik/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look/ www.globallookpress.com

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