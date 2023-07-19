"Очень круто": Пьеха высказался о лечащейся от алкоголизма МакSим

Певица МакSим (Марина Абросимова) призналась в алкогольной зависимости. Сейчас она находится в клинике, где проходит лечение. Подобную драму в жизни пережил и Стас Пьеха. Он поддержал Марину за кулисами музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга".



"Великое дело на всю страну с достоинством сказать о своей проблеме, – говорит Стас. – Я в свое время поступил так же. Марина сейчас находится в правильном месте, и, я уверен, сможет справиться".



По признанию самого Стаса, с 12 и до 34 лет он был зависим. И в итоге настолько пристрастился к запрещенным веществам, что употреблял их даже дома при бабушке Эдите Пьехе. А порой просто переставал контролировать происходящее. Два года он боролся с зависимостью и в итоге одержал победу. А потом открыл собственную наркологическую клинику, куда пригласил специалистов высочайшего уровня, и стал помогать людям вернуться к нормальной жизни.

"Это очень круто, невероятно правильно и честно! И является большим примером для всех, кто у нас в стране боится лечь в клинику. У нас алкогольная зависимость есть у огромного количества людей, но это некая такая стигма, что нельзя это признать. Что женщины, что мужчины выпивают на регулярной основе и считают, что у них зависимости нет. До тех пор, пока не решат недельку не попить", – оценил Стас поступок Марины.

