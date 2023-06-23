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Пятница 23 июня

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"Год дан для лечения": специалист озвучил прогноз состояния здоровья Пьехи

"Год дан для лечения": специалист озвучил прогноз состояния здоровья Пьехи
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Дмитрий Шимко

Дмитрий Шимко

 Астротиполог, нумеролог.

Эксперт заверил, что проблемы со здоровьем артиста не являются катастрофическими.

В последнее время поклонники Стаса Пьехи особенно переживают за любимого певца. Пару недель назад в Сети появились тревожные новости о состоянии здоровья артиста. Сначала стало известно, что внук Эдиты Пьехи был госпитализирован и попал в реанимацию. А затем музыкант вышел на связь и объяснил, что оказался на больничной койке из-за проблем с сердцем.

Как бы певец ни старался успокоить обеспокоенных фанатов, у него это не слишком хорошо получилось. Едва ли поклонникам удавалось сохранять оптимизм, когда на просторах Интернета поползли слухи о том, что Пьеха якобы перенес инфаркт. Музыкант эту информацию опроверг, но мало кому от этого стало легче.

Сейчас многочисленные почитатели творчества Стаса Пьехи буквально не находят себе места, продолжая гадать, действительно ли он идет на поправку. В беседе с "Дни.ру" нумеролог и астротиполог Дмитрий Шимко прояснил ситуацию с состоянием артиста. По прогнозу эксперта, тема здоровья у музыканта будет всплывать до ноября 2023 года.

Специалист по нумерологии объяснил, что изначально "точки здоровья" Пьехи должны были выражаться через эстетические нюансы. Например, смену прически или лечение зубов. Однако на эту сферу оказала сильное влияние личная жизнь певца, а точнее, ее отсутствие.

"Но если он в возрасте 39, в переходе на 40, не зашел на личную сферу, то есть личную жизнь, не прошел отношения, то в возрасте 42 его начинает ломать по физическим болячкам", – рассказал Дмитрий Шимко.

Впрочем, эксперт уверен, что опасаться за состояние артиста не стоит. По словам астротиполога, с середины июля вопрос со здоровьем решится. А в следующий раз, как утверждает Шимко, эта тема вновь коснется Пьехи лишь в феврале следующего года.

"На самом деле я не уверен, что это что-то катастрофическое. У него этот год дан для лечения, зализывания ран и так далее. Дело в том, что у него и следующий год может идти с остатками болезней", – озвучил прогноз состояния здоровья певца нумеролог.

23 июня 2023, 15:32
Стас Пьеха. Фото: Victor Dmitriev / Russian Look / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Бабкины деньги и связи помогли": Стас Пьеха устал от вопросов про протекцию в шоу-бизнесе

Стас Пьеха. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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