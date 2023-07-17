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Понедельник 17 июля

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"Удивительный мужчина": Керимова впервые рассказала об отношениях с Киркоровым

"Удивительный мужчина": Керимова впервые рассказала об отношениях с Киркоровым
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Григорий Лепс отметил 61-й день рождения. По этому случаю певец дал сольный концерт, на который пригласил звездных друзей. Пропустить выступление Лепса не смог и Филипп Киркоров. На концерт он пришел не один, а в компании своей фаворитки – звездного дизайнера Аники Керимовой.

О теплых отношения Киркорова с Керимовой впервые заговорили несколько месяцев назад. На своем сольном концерте в Кремле поп-король даже прилюдно представил симпатичную брюнетку публике. Тогда в шоу-бизнесе стали подозревать, что Филипп ею очарован. Ведь такой чести не удостаивалась ни одна из его подруг. А после Аника устроила показ новой коллекции одежды, которую разработала по эскизам сына Киркорова Мартина. ​

На концерте Лепса Киркоров не отходил от Керимовой ни на шаг. Своих чувств они даже не скрыли – обсуждали увиденное на сцене, снимали веселые сторис для социальных сетей. А присутствующие отметили, что таким счастливым и одухотворенным Киркорова не видели уже давно.

Фото: соцсети

О своих отношениях они пока не говорят. Но журналисты после концерта попытались выяснить у Керимовой правду о взаимоотношениях с поп-королем. "Филипп – удивительный мужчина и артист, – заявила дизайнер. – Он очень внимательный и обходительный. А еще он может устраивать такие праздники, которые на всю жизнь запоминаются. Филипп знал, что я мечтала побывать на показе Dolce&Gabbanа и на днях устроил мне такой подарок. Мы провели неделю в прекрасной Италии. Кто еще может удивлять также, как Филипп? Таких, как он, в наше время надо в Красную книгу заносить! Измельчали нынче мужики – но только не Филипп".

К слову, к Лепсу Киркоров и Керимова пришли не с пустыми – принесли несколько увесистых пакетов с одеждой. "Это вещи из нашей новой коллекции, которую мы разработали вместе с молодым талантливым дизайнером Максимом Ситником. Григорий был у нас на показе и остался доволен увиденным. Мы с Филиппом решили, что нужно обязательно ему подарить нашу одежду, чтобы он выглядел еще более привлекательным и красивым", – пояснила Керимова.

17 июля 2023, 15:16
Фото: соцсети
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Слава, Киркоров, Климова: кто из звезд шоу-бизнеса имеет цыганские корни

Александр Бердников. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Слава (Анастасия Сланевская). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press / Evgeny Philippov/Global Look Press
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com

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