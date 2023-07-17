"Удивительный мужчина": Керимова впервые рассказала об отношениях с Киркоровым

О теплых отношения Киркорова с Керимовой впервые заговорили несколько месяцев назад. На своем сольном концерте в Кремле поп-король даже прилюдно представил симпатичную брюнетку публике. Тогда в шоу-бизнесе стали подозревать, что Филипп ею очарован. Ведь такой чести не удостаивалась ни одна из его подруг. А после Аника устроила показ новой коллекции одежды, которую разработала по эскизам сына Киркорова Мартина.
На концерте Лепса Киркоров не отходил от Керимовой ни на шаг. Своих чувств они даже не скрыли – обсуждали увиденное на сцене, снимали веселые сторис для социальных сетей. А присутствующие отметили, что таким счастливым и одухотворенным Киркорова не видели уже давно.
О своих отношениях они пока не говорят. Но журналисты после концерта попытались выяснить у Керимовой правду о взаимоотношениях с поп-королем. "Филипп – удивительный мужчина и артист, – заявила дизайнер. – Он очень внимательный и обходительный. А еще он может устраивать такие праздники, которые на всю жизнь запоминаются. Филипп знал, что я мечтала побывать на показе Dolce&Gabbanа и на днях устроил мне такой подарок. Мы провели неделю в прекрасной Италии. Кто еще может удивлять также, как Филипп? Таких, как он, в наше время надо в Красную книгу заносить! Измельчали нынче мужики – но только не Филипп".
К слову, к Лепсу Киркоров и Керимова пришли не с пустыми – принесли несколько увесистых пакетов с одеждой. "Это вещи из нашей новой коллекции, которую мы разработали вместе с молодым талантливым дизайнером Максимом Ситником. Григорий был у нас на показе и остался доволен увиденным. Мы с Филиппом решили, что нужно обязательно ему подарить нашу одежду, чтобы он выглядел еще более привлекательным и красивым", – пояснила Керимова.