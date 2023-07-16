Иван Краско в реанимации Тесты Соседов пожалел Пугачеву Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларовГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов

Лента новостей

Воскресенье 16 июля

13:48 "Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь 12:33До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску 12:07"Она к нам пришла – я обалдела!": жена разрешила Маликову снять блондинку с пышными формами 11:07"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти 10:08"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся 08:00Аллигатор-рэкетир напал на рыбака – видео 06:48Эксперт рассказал как выбрать мебель в квартиру с домашними животными 04:09Как покушение на Николая II стало антуражем для адреналинового детектива 02:14Акула распугала отдыхающих на пляже Флориды – видео 00:26Осьминог-блогер снял на видео дайвера 22:04Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной 20:07Нетребко, Казарновская, Федорова: гордость российской оперной сцены 19:49Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!" 19:10Перенесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители 15:06Сафронов рассказал об истинных причинах ухудшения здоровья Дроздова после травмирования 14:37"Галлюцинации": поступили новые данные о состоянии находящегося в реанимации Краско 14:08"Запах, прикосновения": Дмитрий Шепелев откровенно об отношениях возлюбленной 13:40"То болеет, то пьет": как признание МакSим в алкоголизме ударило по ее репутации 13:09Дочь Ефремова отказалась от учебы и престижном вузе и пошла по стопам отца 12:34"Летела в пропасть": Анастасия Волочкова рассказала о конфузе за границей 12:20Топурия призналась в неудачной пластической операции 12:0159-летняя Суханкина рассекретила все свои пластические операции 11:31"Был со мной почти 20 лет": Семенович сообщила о смерти близкого человека 11:01Политик озвучил главный страх покинувшей Россию Пугачевой: Много раз повторяла в интервью 10:30Что ждет перенесшего ампутацию Костомарова после выписки из больницы: ответ нумеролога 08:06Тест: угадайте фильмы с участием Александра Панкратова-Черного 06:107 признаков идеальной футболки на лето 04:21На офисном рынке рекордный объем сделок 02:10Спрос на зарубежное жилье вырос на треть 00:01Касается каждого: 5 важных действий перед походом в лес 21:40Психотерапевт: В проблемных отношениях Гуфа виноват его специфический круг общения 21:00Названы главные ошибки при строительстве домашней котельной 19:20Известная музыкантша об отношениях с Градским: Он сразу меня заприметил 18:19В Китае казнили воспитательницу детсада 18:02Как переделать летний дом в круглогодичный: важные аспекты 17:20Названа причина пожара на даче фигуриста Транькова 16:20Как найти хорошего риелтора: 5 важных правил 15:40Мерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно 15:20"Обычный пенсионер": Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова 14:02"Я приседаю": Боня выставила напоказ пышное достоинство 12:53"Жена наказывает": иллюзионист Сафронов выбирает ролевые игры 10:02"Квартиры – это мусор": известный блогер заявил о недвижимости россиян 09:36"Глаза жуткие и горб виден": Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой 08:06Никотиновая зависимость: как бросить курить 06:38"Не заботился о своих актерах": известный артист высказался о работе в Театре Романа Виктюка 04:18Новый трек с голосом Жанны Фриске готовят к выходу солистки группы "Блестящие" 02:15Столичные застройщики заработали 600 млрд 00:30Лучшие энергоэффективные ЖК в Москве 21:13Врач обозначил дневную норму сахара 20:09"Одаренная личность с горячим сердцем": умер молодой российский актер
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь

"Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь
120

Наследница звезды Ольга Бухарова вызвала переполох. Заботливая мать Лариса Гузеева снова рвет и мечет.

Известная киноактриса и ведущая шоу "Давай поженимся!" бережет скандальную дочь как зеницу ока. Несмотря на уже немаленький возраст, 23-летняя Ольга Бухарова остается для нее ребенком. Для звездной мамы не проблема содержать наследницу и любоваться ею. В соцсети Лариса Гузеева показала фото, на котором девушка апатично слегла в постели.

В кадр также попала любимая собачка телеведущей по кличке Жужа. Знаменитость очень обожает домашнее животное и восхищается им даже без повода. Приязнь к мохнатой особе с радостью разделили подписчики артистки. Только вот Ольга Бухарова по душе не каждому, а нелестные комментарии о ней Лариса Гузеева воспринимает в штыки.

Фото: соцсети Ларисы Гузеевой

Глядя на снимок лежащей девушки, поклонники актрисы заметили пирсинг — в носу Ольга Бухарова носит металлическое кольцо. Ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева встала грудью за слегшую дочь, отвечая на критику. Некоторым аксессуар напомнил висящую соплю.

"Бред..." — написала неизвестная женщина в комментариях. Даже на такое, казалось бы, безобидное выражение Лариса Гузеева ответила с щедрой долей сарказма. "Звони в скорую! Срочно! С этим не шутят", — язвительно отреагировала знаменитость.

16 июля 2023, 13:48
Лариса Гузеева. Фото: Photoagency Interpress//www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Гузеева пришла на премьеру в коротком платье

Актриса Мария Гузеева.
Актриса Аглая Тарасова.
Композитор Игорь Крутой.
Актриса Таисия Вилкова.
Актриса Светлана Ходченкова.
Актриса Екатерина Вилкова.
Аркадий Укупник с семьей.
Актриса Татьяна Лютаева.
Актер Алексей Кравченко.
Актер Владимир Яглыч.
Актриса Нина Курпякова.
Режиссер Ренат Давлетьяров с женой, певицей Женей Малаховой.
Актриса и модель Ирина Антоненко.
Актриса Рената Пиотровски.
Актриса Алена Чехова.
Актер Дмитрий Власкин.
Актер Федор Бондарчук.
Режиссер картины Александр Войтинский.

По теме

Первый канал официально подтвердил появление Гузеевой в новых выпусках "Давай поженимся!"

Гузеева встревожила публику новым намеком на уход из "Давай поженимся"
Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску

До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску
27 сентября исполнится год со дня смерти танцора и певца Бориса Моисеева. Посвященные скорбной дате мероприятия начались уже сегодня – в Могилева, на малой родине артиста, открылась мемориальная доска. Ее появление было приурочено к проходящему сейчас в Беларуси фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске", на который Боря часто приезжал при жизни. Корреспондент "Дни.ру" приехал Могилев на торжественную церемонию. Детство и юность Бориса Моисеева прошли в Могилеве, что в 181 километре от белорусской столицы.

"Она к нам пришла – я обалдела!": жена разрешила Маликову снять блондинку с пышными формами

"Она к нам пришла – я обалдела!": жена разрешила Маликову снять блондинку с пышными формами
Супруга певца откровенно рассказала о пережитом. Дмитрий Маликов и Елена Изаксон вместе уже 30 лет. Идеальный брак без измен и скандалов — большая редкость в наши дни, поэтому слухи о разводе звездной четы вполне объяснимы.

"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти

"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти
Ведущий шоу "Жизнь и судьба" задел за живое многочисленных фанатов. Борис Корчевников рассказал о большой ошибке. Как бы ни было тяжело и волнительно в жизни, всегда нужно стараться избегать плохих мыслей и действий.

"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся

"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся
Виктор Рыбин пришел на Первый канал без Натальи Сенчуковой. Лидер группы "Дюна" представил очаровательную девушку. В свежем выпуске шоу "Сегодня вечером" ведущий Николай Цискаридзе заговорил о звездных отцах и их детях.

Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной

Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной
Уроженка Минска Анжелика Агурбаш обожает национальное белорусское блюдо. Ее рецепт популярен среди хозяек. Драники со сметаной — это всегда вкусно! Известная артистка Белоруссии чтит народные традиции.

Выбор читателей

14/07Птн"Обычный пенсионер": Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова 14/07ПтнНазвана причина пожара на даче фигуриста Транькова 14/07ПтнМерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно 15/07СбтПолитик озвучил главный страх покинувшей Россию Пугачевой: Много раз повторяла в интервью 15/07Сбт59-летняя Суханкина рассекретила все свои пластические операции 15/07Сбт"Запах, прикосновения": Дмитрий Шепелев откровенно об отношениях возлюбленной