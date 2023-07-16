"Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь

Наследница звезды Ольга Бухарова вызвала переполох. Заботливая мать Лариса Гузеева снова рвет и мечет.

Известная киноактриса и ведущая шоу "Давай поженимся!" бережет скандальную дочь как зеницу ока. Несмотря на уже немаленький возраст, 23-летняя Ольга Бухарова остается для нее ребенком. Для звездной мамы не проблема содержать наследницу и любоваться ею. В соцсети Лариса Гузеева показала фото, на котором девушка апатично слегла в постели.

В кадр также попала любимая собачка телеведущей по кличке Жужа. Знаменитость очень обожает домашнее животное и восхищается им даже без повода. Приязнь к мохнатой особе с радостью разделили подписчики артистки. Только вот Ольга Бухарова по душе не каждому, а нелестные комментарии о ней Лариса Гузеева воспринимает в штыки.

Глядя на снимок лежащей девушки, поклонники актрисы заметили пирсинг — в носу Ольга Бухарова носит металлическое кольцо. Ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева встала грудью за слегшую дочь, отвечая на критику. Некоторым аксессуар напомнил висящую соплю.

"Бред..." — написала неизвестная женщина в комментариях. Даже на такое, казалось бы, безобидное выражение Лариса Гузеева ответила с щедрой долей сарказма. "Звони в скорую! Срочно! С этим не шутят", — язвительно отреагировала знаменитость.