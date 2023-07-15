"То болеет, то пьет": как признание МакSим в алкоголизме ударило по ее репутации

Отменив гастроли, МакSим понесла огромные убытки.

На днях МакSим призналась в алкоголизме и подтвердила, что концерты в Сочи и Твери были сорваны из-за ее опьянения. Певица призналась, что употребила спиртное с целью выстоять весь концерт, но все равно не смогла. Сейчас исполнительница хита "Знаешь ли ты" находится в реабилитационном центре, где специалисты помогают ей побороть зависимость.

В недавнем обращении к поклонникам МакSим также отметила, что ей не столько жаль больших неустоек, сколько ее ответственности и работы ее коллег. На это заявление отреагировал продюсер Дмитрий Ашуров, который дал понять: эти слова певицы довольно легкомысленны. Эти неустойки исчисляются миллионами, и нужно быть сверхбогатым человеком, чтобы не замечать таких убытков.

По слова Ашурова, как правило, перед концертом артисту платят 20-30% от гонорара, чтобы других заказов в назначенный день у исполнителя не было. Также заключается договор, после которого промоутеры и прокатчики вкладывают собственные деньги в организацию концерта – арендуют зал, заказывают оборудование, транспорт, рекламу и так далее. Все это – миллионы рублей, которые МакSим платила или будет платить за сорванные концерты.

"МакSим в последнее время такой персонаж, который не знает как себя продать. То болеет, то пьет. При этом у нее высокий риск отмены, с ней и так не особо хотят связываться", – сказал продюсер.

Таким образом, сорванные концерты и признание в алкоголизме больно ударили по репутации МакSим. Вряд ли с артисткой охотно будут сотрудничать после того, как она покинет реабилитационный центр.