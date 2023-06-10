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Суббота 10 июня

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5 скандалов певицы МакSим

5 скандалов певицы МакSим
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10 июня 2023 года российской певице Марине Абросимовой, выступаюей под псевдонимом МакSим, исполняется 40 лет.

К этому рубежу она подошла с большим багажом взлетов и падений. Жизненный и творческий путь любимой миллионами певицы очень непрост.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Певица МакSим воспитывает двух дочерей. Когда-то совсем юная МакSим встретила женатого музыканта Андрея Шульца старше на 11 лет. Этот союз распался. Потом на ее пути был режиссер Алексей Луговцов. С ним она сыграла свою первую и единственную свадьбу в 2008-м на Бали, от него же родила дочь. Олнако и этот союз распался. Следующий роман МакSим был с фронтменом группы Animal Джаz Александром Красовицким. От него МакSим ушла к бизнесмену Антону Петрову, от которого родила дочь, но к алтарю звезду предприниматель так и не отвел.

АВАРИЯ И БОЛЕЗНЬ

В начале 2020 года МакSим приостановила творческую деятельность из-за серьезных проблем со здоровьем после серьезной аварии, которая случилась в 2019-м году. После длительного перерыва МакSим появилась на хоккейном матче между "Спартаком" и "Амуром" на ЦСКА-Арене в Москве. Спортсмены и поклонники громко приветствовали певицу, а кадры мгновенно разлетелись по Сети.

В ШАГЕ ОТ СМЕРТИ

Через месяц МакSим выпустила песню "Забывай", а в феврале 2021-го "Спасибо", которая стала пророческой. Клип на крайний релиз песни собрал более миллиона просмотров. После такого успеха МакSим снова серьезно заболела. На этот раз за ее спасение молилась вся Россия. Артистка долгое время пробыла на ИВЛ с серезной пневмонией, и ее жизнь была на волоске. Казалось, что артистка уже не выкарабкается, но врачи спасли ее.

ОСТАНОВКА ТУРА

После невероятной истории МакSим не только смогла восстановиться, но и начала снова выступать. Она открыла гастрольный тур "Я буду жить!", но он, к сожалению, провалился. После серии скандалов тур отменили, так как певица появлялась на сцене в непотребном виде. Ее подозревали то в беременности, то в опьянении, то в приеме лекарств.

Стоит отметить, что проблемы со срывами выступлений у МакSим случались и прежде. О них и о проблемах с алкоголем певица сама рассказывала ранее в интервью. По словам Марины, она несколько раз попадала в реанимацию в состоянии опьянения.


10 июня 2023, 08:18
МакSим. Фото: Edgar Breshchanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

MакSим нашлась после исчезновения и отмены концерта

Сергей Лазарев. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;
Диана Гурцкая. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;
Юлианна Караулова. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;
МакSим. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;

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